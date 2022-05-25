موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور يونيو 2022 الدفعة الجديدة استعلم من sbis.hrsd قبل عيد الأضحى نوضحه لكم حيث يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين عن موعد نزول الضمان الاجتماعي وقد أعلنت التنمية الاجتماعية والموارد البشرية، بشكل رسمي موعد صرف الضمان الاجتماعي حيث بدأ استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي ودراسة أحقية المستفيدين من ذلك الدعم لكي يتم الانتهاء من وضع المبالغ في الحساب البنكي لكل شخص وكان من ضمن قواعد اللائحة التنفيذية ضرورة وجود حساب بالبنك لكل متقدم ويكون نشط ومتطابق مع أسم المتقدم بطلب التسجيل.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور يونيو 2022 الدفعة الجديدة

يبحث الكثير من السعوديين عن موعد نزول الضمان الاجتماعي، ووقت مجيء الدفعة الرابعة من التأمينات الاجتماعية المطورة، ويظل يتساءل المواطنين السعوديين عن موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي، ويريد الكثيرين معرفة هل ممكن أن يتم الصرف قبل مجيء عيد الفطر المبارك أم إنه سوف يتأخر عن ذلك، أوضحت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية أنها حددت ميعاد صرف الضمان الاجتماعي في أول يوم من كل شهر وسوف يتزامن ذلك مع بداية شهر ذو القعدة 1443 وهنا يطالب الكثيرين من المستفيدين من المعاش المسؤولين بتقديم موعد الصرف لسرعة شراء حاجياتهم ومتطلباتهم قبل دخول أيام عيد الأضحى المبارك، وينتظر المواطنين رد الجهات المسؤولة عن ذلك الطلب في القريب العاجل.

تاريخ صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443

يتابع المواطنين السعوديين تاريخ صرف الضمان الاجتماعي كما وضعته وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية علماً بأنه تم تحديد ميعاد صدور رواتب الضمان الاجتماعي وذلك لشهر يونيو 2022 وسيبدأ ذلك مع بداية الشهر الهجري ذو القعدة، وتظل طلبات المستفيدين في الإلحاح بضرورة تقديم ميعاد الصرف حتى يتسنى لهم شراء لوازمهم.

وبالنسبة لمواعيد صرف مرتب شهر ذو القعدة، فسوف يتم صرفه مع بداية النصف الثاني من شهر ذو القعدة لجميع المستحقين، ويتم أيضاً صرف هبة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، بجانب التكريم الملكي الذي منح للمستفيدين من قبل الملك سلمان من الضمان الاجتماعي وذلك محبتاً في إدخال السرور والبهجة والفرحة على قلوب المستفيدين من الضمان الاجتماعي وسرعة تلبية احتياجاتهم وشراء التزاماتهم ومتطلباتهم قبل موعد دخول أيام عيد الأضحى المبارك.