إجازة عيد الأضحى 1443 للقطاع الحكومي والخاص بالسعودية العد التنازلي

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عمر شويل - جدة تفاصيل إجازة عيد الأضحى 1443 للقطاعين الحكومي والخاص في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، نوضحها عبر موقع ثقفني الإخباري وذلك بعد أعلانها رسميًا من قبل وزارة الموارد البشرية الجهة الرسمية لإعلان عطلات القطاع الخاص الغير ربحي والحكومي، حيث يسعى الكثيرين من العاملين بالمملكة سواء مواطن سعودي، أو مقيم في الاستفسار عن موعد إجازة عيد الأضحى 1443، أليكم كافة التفاصيل.

موعد إجازة عيد الأضحى 1443

حسب تقويم أم القري السائد بالمملكة فان موعد عيد الأضحى المبارك 10 ذو الحجة 1443، وذلك بعد تحديد غرة شهر ذو الحجة، بالرغم من معرفة توقيت يوم العيد ألا أن العديد ينتظر الإعلان الرسمي موعد عطلة عيد الأضحى، وتعد تلك الاجازة هامة وخاصة أن العامل أو الموظف بالمملكة يحصل عليها مدفوعة الأخر، ويتم إعلان العطلة الرسمية بعد تحديد غرة شهر ذو الحجة وتحديد موعد وقفة عرفة؛ وبناءً علي ذلك يتم تحديد الإجازة حسب كل قطاع، وتستمر الإجازة من ثلاثة إلى ستة أيام ، ومن المرجح أن تبدأ الإجازة في الأوقات التالية:

تبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك في 4/7/2022 الموافق بتاريخ هجري 5 ذو الحجة 1443.

علي أن تستمر الاجازة لمدة 6 أيام لتنتهي يوم 13 ذو الحجة 1443 والموافق بتاريخ ميلادي 12/7/2022

لن يقتصر الاجازة علي القطاعين الخاص الغير ربحي والحكومي فقط، ولكن تمنح المملكة العربية السعودية عطلات رسمية للمدارس والجامعات وتتضمن اجازة المدارس جميع العاملين بوزارة التعليم السعودية، كما تحصل العديد من البنوك علي اجازة عيد الأضحى، والبعض يداوم العمل وخاصة مع بدء موسم الحج.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص الغير ربحي

مع أعلان وزارة الموارد البشرية عطلات عيد الفطر المبارك، تمت الإشارة إلي موعد عطلة عيد الأضحى لعام 1443، من المشار أليه أن القطاع الخاص ولغير ربحي، يتم تفعيل العطلة لهم مع من 9 ذو الحجة، والموافق بتاريخ الميلادي 8/7/2022 علي أن ينتهي العاملون من الاجازة مع نهاية يوم 13 ذو الحجة 1443 الموافق 12/7/2022 ثم يعودون لمداومة العمل بكافة القطاعات والمؤسسات المختلفة.

أما عن اجازة البنوك بالمملكة فقد تبين أن البنوك يتم تفعيل العطلات لهم من بداية يوم 7 ذو الحجة 1443 والموافق 6/7/2022 وتنتهي العطلة الرسمية للبنوك مع موعد العطلات يوم 14 ذو الحجة 1443 الموافق 13 يوليو 2022.

كم باقي على اجازة عيد الأضحى 1443



يرغب العديد من الأشخاص المقيمين بالمملكة العربية السعودية وكذلك المواطنين؛ في معرفة موعد اجازة عيد الأضحى وكم يوم اجازة رسميه، حتي يتثنى لهم ترتيب الوقت لقضاء العطلة وتجهيز الاحتياجات اللازمة لعيد، والبعض يرغب في معرفة كم متبقي للعطلة حتي يقوم بتجهيز الأضاحي، ومن المتوقع ان يكن باقي على اجازة عيد الأضحى للعام الجاري 39 يوم و19 ساعة من وقت كتابة ذلك المقال.

يرغب بعض المواطنين والمقيمين في السعودية في معرفة موعد بدء إجازة عيد الأضحى وذلك لتجهيز الاحتياجات اللازمة للعيد وتسريع شراء الأضاحي.

بذلك وضحنا موعد اجازة عطلة عيد الأضحى المبارك 2022 للقطاع الخاص والحكومي، وتعمل إدارة شؤون الأسهم وتداول السعودية علي إعلان الاجازات لاكتتاب السعودية في موعد لاحق.