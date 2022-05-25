نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو موعد نزول الدعم السكني 1443 لشهر مايو تعرف معنا الآن وكيفية الاتصال بالاسكان في المقال التالي
يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد نزول الدعم السكني لشهر مايو، حيث يصرح برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان السعودية عن موعد نزول الدعم السكني 1443 في كل شهر، حيث إنه في شهر رمضان تم البدء في إيداع الدعم في حساب المستفيدين من يوم الاثنين الموافق 24 رمضان 1443 هجريا والذي وافق الخامس والعشرين من أبريل 2022، ومن المنتظر أن تفصلنا فقط عن موعد إيداع الدعم السكني لهذا الشهر بعض الأيام المتبقية، وسوف نتناول معا اليوم موعد نزول الدعم السكني لشهر مايو، كما يستطيع كل مستفيد الاستعلام عن موعد نزول الدعم السكني 1443 الخاص به عن طريق قنوات التواصل المباشر مع المنصة.
الاستعلام عن موعد نزول الدعم السكني 1443
يمكن لجميع المستفيدين من دعم سكني الاستعلام عن موعد نزول الدعم الخاص بهم، وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات والتي أعلن عنها برنامج سكني عبر موقعه الرسمي وهي كما يلي:
- الاتصال المباشر على الأرقام المخصصة للدعم.
- الاتصال على رقم الوزارة عبر الخط الساخن للدعم وهو 199090.
- التواصل من خلال الرقم الموحد الخاص بصندوق التنمية العقارية وهو 199088.
ويبدأ صرف الدعم السكني لهذا الشهر بدءا من يوم 24 مايو تباعا للأسر المستحقة، كما أعلنت وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية.
شروط التسجيل في الدعم السكني 1443
وفي وقت سابق قامت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بوضع مجموعة من الشروط والضوابط يجب أن توجد في المستفيد للحصول على الدعم السكني 1443، وتلك الشروط كما يلي:
- يجب يكون المتقدم سعودي الجنسية والأصل ويقيم بشكل مستمر داخل المملكة العربية السعودية.
- لا يجب أن المتقدم أو أحد أفراد الأسرة موثق بالفعل ضمن مستفيدي الدعم السكني، فلا يمكن التقديم على الدعم مرة ثانية بعد أول مرة.
- يجب أن يكون سن المتقدم 25 عام بحد أدنى.
- إذا كان الوالد متوفي فيجب أن يقدم الأبناء على الفور بالتقديم على الدعم السكني مع إثبات ذلك.
- إذا كان المتقدم لديه منزل مملوك آه بالفعل خلال الخمس سنوات الأخيرة، فلا يمكنه التقديم للحصول على الدعم السكني.
- يمكن لعائل الأسرة التقديم على هذا الدعم أو النساء الأرامل أو المطلقات.
- يجب ألا يكون دخل المتقدم مرتفع بحيث يستطيع الحصول على سكن جديد.
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