موعد صرف راتب التقاعد الجديد هذا الشهر وكيفية الاستعلام عنه في 3 دقائق فقط

موعد صرف راتب التقاعد الجديد أكثر ما يشغل المواطنين السعوديين المتقاعدين في الفترة الراهنة الموعد الرسمي المقرر صرف فيه راتب التقاعد للدفعة الجديدة الخاصة بشهر مايو الحالي ٢٠٢٢، فهذا الراتب يتم صرفه بصورة دورية كل شهر كمساعدة للمتقاعدين في المملكة بعد انقطاعهم عن حياتهم المهنية ومواجهة حياة أخرى لا يعملون بها وهذه الحياة تكون بعد ٦٠ عاماً أي سن المعاش.

طريقة تقديم طلب استحقاق راتب التقاعد الجديد ١٤٤٣

حالياً أصبح لجميع المواطنين السعوديين أن يقدموا طلب لمعرفة مدى استحقاقهم للحصول على معاش التأمينات الاجتماعية، وهذا يتم بكل سهولة عن طريق مجموعة من الخطوات البسيطة التي تتم بعد دخول المواطن على الموقع الرسمي الإلكتروني لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في السعودية، كما يلي:

أول خطوة يتم فيها دخول المواطن على حسابه الخاص في الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية عن طريق اسمه، رقمه السري. بعد ذلك يضغط على خيار المعاشات من ضمن الأيقونات الموجودة في الصفحة الرئيسية، ويختار منه أيقونة (طلب التقاعد) التي ستظهر أمامه مباشرةً في حال تأهله لطلب التقاعد. بعد ذلك يقوم بتسجيل رقم الحساب البنكي الشخصي مرة ويدخله ثانيةً لتأكيد، ثم يضغط على علامة تأكيد الإقرار. ويجب ملء خانات البيانات الشخصية الأخرى حتى يستطيع الحصول على المعاش عند نزوله.

شروط استحقاق المعاش التقاعدي في المملكة العربية السعودية ١٤٤٣

يمكن للمواطن المتقاعد أن يحصل على المعاش التقاعدي عند توافر فيه بعض الشروط، ومن ضمنها نجد: