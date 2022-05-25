ينابيع تواصل الديوان الملكي السعودي نفاذ تفيض بعطاء المساعدات “مالية – عينية – أراضي مجانية”

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عمر شويل - جدة تواصل الديون الملكي السعودي للمساعدات نفاذ نهر عطاء متدفق دائما تجاه مواطني المملكة ويفيض بالعطاء المتواصل من المساعدات المالية والعينية ومنح الأراضي المجانية، فهو سند من لا سند له إلا الله سبحانه وتعالى، ويفتح الديوان الملكي السعودي أبواب الخير والعطاء من خلال ما يقدمه من مساعدة مادية للمحتاجين والأشد حاجة ومن تقطعت بهم سُبل المعيشة الكريمة، ولا يقتصر أمر مساعدات الديوان الملكي على توقير المساعدة المالية فقط، بل هناك أنواع كثيرة من المساعدات يقدمها خادم الحرمين ومُعاونيه لأبناءه مواطني ومواطنات المملكة السعودية.

ينابيع تواصل الديوان الملكي السعودي نفاذ تفيض بعطاء المساعدات “مالية – عينية”

وتجدر الإشارة إلى تنوع المساعدات والخدمات المُقدمة من الديوان الملكي السعودي لتشمل العديد من أوجه العمل الخيري، ومنها المساعدة المالية الفورية، وسداد ديون المتعثرين مالياً، وتسديد القروض عمن عجزوا عن السداد وتوقفت خدمانهم، وكذلك يقوم الديوان الملكي برعاية المرضى المحتاجين والتكفل بمصروفات علاجهم، وكذلك لمن يحتاج لإجراء العمليات الجراحية وتُعجزه ظروفه المادية عن إجرائها، كما يوفر الديوان الملكي المسكن الملائم من خلال توفير قطع أراضي سكنية مجانية بالمشاركة مع وزارة الإسكان من خلال برامج الرعاية الاجتماعية لدعم السكن.

الديوان الملكي تواصل لطلب مساعدة مالية أو عينية أو منحة أرض مجانية إلكترونياً

تتم عملية التواصل مع الديوان الملكي إلكترونيا وذلك عن طريق منصة النفاذ الوطني الموحد، والقيام بتقديم طلب مساعدة مالية أو عينية أو أي من المساعدات والشكاوى التي ترغب في التسجيل بها، ويتم تسجيل الطلب إلكترونيا باتباع الخطوات التالية:

خطوات تقديم على طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي

الدخول على موقع الديوان الملكي السعودي الرسمي.

القيام باختيار والضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة (طلب مساعدات مالية وعينية).

عليك أن تقوم بإرفاق معروض الطلب وصورة من هويتك الوطنية.

إرفاق ما يؤكد الدخل لأسرة طالب الخدمة.

يجب إرفاق السجل الطبي لطالب المساعدة العلاجية.

تقديم المستندات الخاصة بالمقترضين من المصارف وقيمة القرض.

يتم دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة 14 يوم من تاريخ تقديم الطلب للديوان.

رقم هاتف الديوان الملكي السعودي للمساعدات وروابط التواصل الإلكترونية

ويجب أن ننوه إلى أن الديوان الملكي السعودي قد أتاح العديد من وسائل التواصل لتقديم طلب مساعدة الديوان الملكي على استكمال مسيرة حياة الأسر السعودية التي ألمت بها ظروف قاهرة جعلتها تلجأ لطلب المساعدة، لذلك ومن خلال هذا التقرير سنستعرض معكم أسهل وأسرع طرق التواصل مع الديوان الملكي السعودي، وأنواع الخدمات والحالات التي لها الأولية في تقديم المساعدات لها من الديوان الملكي.

الفئات التي لها أولوية استحقاق مساعدات الديوان الملكي السعودي

مواطني المملكة ممن تعرضوا لكوارث طبيعية أو حوادث سير.

أصحاب الأمراض الحرجة التي تتطلب تدخل سريع وأصحاب الأمراض المزمنة التي تتطلب علاج على مدى زمني كبير.

المرضى العاجزين عن سداد مصاريف وتكلفة العلاج.

العاجزين عن سداد ديونهم.

المقترضين من المصارف ولم يتمكنوا من الوفاء بالسداد.

من لا يملك مسكن يوفر له الحياة الكريمة.

العديد من الحالات الأخري التي تحتاج لمساعدة.

وبذلك نكون هذا التقرير قد استمل على أهم المعلومات التي تخص طلب المساعدات من الديوان الملكي السعودي، وكذلك جميع وسائل التواصل مع الديوان الملكي لتقديم طلب مساعدة مالية أو عينية أو منحة أرض مجانية أو لسداد اليوم والقروض البنكية، وكذلك طلب المساعدة للعلاج و‘جراء العمليات الجراحية، زيمكن من خلال رابط الديوان الملكي تقديم شكوى ضد أي جهه أو مؤسسة لا تقوم بواجبها في خدمة مواطني المملكة على الوجه الأكمل.