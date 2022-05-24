نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة البيتزا لأصلية مثل المطاعم في المقال التالي

البيتزا من الأكلات الإيطالية المشهورة والتي تعد بعجينة هاشة ورفيعة ويتم حشوها بحشوات كثيرة ومختلفة وتغطى الحشوات بالكثير من طبقات الجبن اللذيذة، وتبحث دائما ربات المنزل عن طرق لعمل عجينة بيتزا مثل الجاهزة لإرضاء أطفالها الذين يفضلون شراؤها من الخارج والتي أصبحت تباع بأسعار باهظة الثمن وتحضر عجينة البيتزا بعدة طرق مختلفة فالبعض يفضلها هشة ورقيقة وهناك من يقوم بإعداد عجينة معينة لتصبح مقرمشة وهناك من يعد عجينة بيتزا تناسب من يتبعون نظاما غذائي صحيا للحفاظ على الدايت الخاص بهم، واليوم سنقدم لكم طريقة تحضير عجينة البيتزا الهشة بأسهل طريقة وبمكونات متوفرة في كل منزل. طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة المكونات 3 أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب كبير من الزبادي البلدي.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من محسن الخبز.

نصف كوب من اللبن.

ربع كوب من الزيت. طريقة تحضير عجينة البيتزا الهشة نقوم بإحضار العجان الكهربائي ونضيف فيه ملعقتين كبيرتين من الدقيق والخميرة الفورية والسكر والملح. ثم نضيف البيكنج بودر والزيت واللبن ومحسن الخبز. نقوم بعجن جميع المكونات جيدا في العجان حتى نحصل على قوام متماسك وناعم لعجينة البيتزا. نقوم بإضافة العجينة إلى وعاء عميق وكبير ونغطيها بغطاء بلاستيكي. نترك عجينة لتختمر لمدة ثلاثة ساعات في مكان دافئ ومظلم حتى يتضاعف حجمها. تقسم عجينة البيتزا على شكل كرات حسب الحجم الذي ترغبين به. نقوم بإحضار صينية لخبز البيتزا وندهنها بقليل من الزيت ونرش عليها القليل من الدقيق الأبيض ونوزعه جيدا داخل صينية الخبز. نقوم بإضافة عجينة البيتزا ونقوم بفردها داخل الصينية ثم نتركها لترتاح في لمدة خمسة عشر دقيقة. ثم نقوم بعمل فتحات صغيرة بواسطة الشوكة في عجينة البيتزا. نقوم بتحضير حشوة البيتزا التي تفضيليها مثل شرائح الدجاج أو اللحم المفروم أو الخضروات أو ميكس جبن وشرائح الزيتون. نقوم بعد ذلك بإدخال البيتزا إلى فرن ساخن مسبقا على الرف الأوسط لمدة عشرون دقيقة وتقدم البيتزا ساخنة. عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة البيتزا لأصلية مثل المطاعم - ثقفني

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