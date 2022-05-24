نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن NOW نتيجة الصف الاول الاعدادي 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحدث الآن أن هناك عدد كبير من المتابعين الذين يرغبون في معرفة الطريقة المثلي في الحصول علي نتيجة الصف الاول الاعدادي 2022 الترم الثاني، حيث يرغب الطلاب في معرفة نتيجة أولي اعدادي وتوزيع الدرجات والمجموع الكلي لنهاية العام، وذلك بعدما انتهوا من أداء الاختبارات رسمياً خلال الأيام القليلة الماضية علي أن تظهر النتيجة بشكل كامل إلكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الصف الاول الاعدادي 2022

ويذكر أن في النظام الجديد يقوم طلاب الصف الأول الاعدادي بالاختبار في مواد التعليم الاساسي، فيما لا تضاف بعض المواد إلي المجموع، ومنها التربية الدينية والحاسب الآلي والتربية الفنية، علي أن يكون الرابط مفعل فور ظهور النتيجة لكل الطلاب جميع المحافظات المختلفة، ويتمكن الطلاب من الحصول علي النتيجة إلكترونياً كبديل عن الذهاب إلي مدرستهم والبحث عن النتيجة بالأسم في الكشوفات التي تأخذ وقت ومجهود كبير.

توزيع درجات نتيجة الصف الاول الاعدادي

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن توزيع درجات مواد الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2022، وجاءت علي النحو التالي.

اللغة العربية : 80 درجة، والنجاح من 40 درجة

العلوم:40 درجة، والنجاح من 20

اللغة الإنجليزية: 60 درجة، والنجاح من 30

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة، والنجاح من 20

الرياضيات: 60 درجة، والنجاح من 30

المجموع الكلى: 280 درجة، والنجاح من 140

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي 2022

فما عليك سوي التوجه إلي رابط نتيجة الصف الاول الاعدادي برقم الجلوس الآن عن العام الدراسي الحالي 2021- 2022، لطلاب مدارس محافظات الجمهورية، ويجب علي الطالب كتابة الاسم كاملا بشكل صحيح والصف الدراسي التابع له ،ورقم الجلوس الخاص به، عن طريق اتباع الخطوات التالية.