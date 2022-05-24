رابط التسجيل في وظائف الأمن العام وشروط تقديم الأمن العام 1443 وطريقة التقديم إلكترونيا للشباب الطامح في الالتحاق بقوات الامن العام من اجل الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه والحصول علي الوظيفة المرموقة حيث تعدل رواتب وبدلات وظيفة الأمن العام من أميز الرواتب في القطاع العسكري السعودي ويتم التسجيل في الأمن العام علي رتبة جندي.

قطاع الأمن العام السعودي

هو مؤسسة تابعة لوزارة الداخلية السعودية ومهمتها حفظ النظام ومكافحة الجريمة وحماية المقدسات وتأمين زوار بيت الله الحرام وتم انشاء الأمن العام في عام 1386 هجريا وتحديثه بإدارة التدريب والأفراد والتموين وكذلك إدارة النجدة والتنظيم وقوات أمن الحج التي تعمل علي ضمان أمن الحج والعمرة.

شروط التسجيل في الامن العام 1443

أولا يجب ان يكون المتقدم من اصل ومنشأ سعودي ويكون مقيم بشكل دائم في المملكة

كذلك يجب تقديم أوراق التسجيل في وظائف الأمن العام في الموعد المحدد للتقديم.

ثم يجب ان يكون سجل المتقدم العدلي خالي من الجرائم، ان يتمتع بسمعة طيبه وحسن السير والسلوك.

أيضا يجب الحصول علي نموذج التعيين من إدارة القبول والتسجيل العامة.

كذلك يشترط علي المتقدم ان يكون حاصل علي شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها.

ثم يجب ان يكون المتقدم لائق طبيا ويتناسب طوله مع وزنه.

أيضا يجب الا يكون سبق للمتقدم الالتحاق بأحد الوظائف القطاع العسكري او تم فصلة منها.

كذلك يشترط عدم زواج المتقدم من اجنبية.

ثم يجب اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية المقررة في وظائف الأمن العام.

التسجيل في وظائف الأمن العام 2022