نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في وظائف الأمن العام وشروط تقديم الأمن العام 1443 في المقال التالي
رابط التسجيل في وظائف الأمن العام وشروط تقديم الأمن العام 1443 وطريقة التقديم إلكترونيا للشباب الطامح في الالتحاق بقوات الامن العام من اجل الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه والحصول علي الوظيفة المرموقة حيث تعدل رواتب وبدلات وظيفة الأمن العام من أميز الرواتب في القطاع العسكري السعودي ويتم التسجيل في الأمن العام علي رتبة جندي.
قطاع الأمن العام السعودي
هو مؤسسة تابعة لوزارة الداخلية السعودية ومهمتها حفظ النظام ومكافحة الجريمة وحماية المقدسات وتأمين زوار بيت الله الحرام وتم انشاء الأمن العام في عام 1386 هجريا وتحديثه بإدارة التدريب والأفراد والتموين وكذلك إدارة النجدة والتنظيم وقوات أمن الحج التي تعمل علي ضمان أمن الحج والعمرة.
شروط التسجيل في الامن العام 1443
- أولا يجب ان يكون المتقدم من اصل ومنشأ سعودي ويكون مقيم بشكل دائم في المملكة
- كذلك يجب تقديم أوراق التسجيل في وظائف الأمن العام في الموعد المحدد للتقديم.
- ثم يجب ان يكون سجل المتقدم العدلي خالي من الجرائم، ان يتمتع بسمعة طيبه وحسن السير والسلوك.
- أيضا يجب الحصول علي نموذج التعيين من إدارة القبول والتسجيل العامة.
- كذلك يشترط علي المتقدم ان يكون حاصل علي شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها.
- ثم يجب ان يكون المتقدم لائق طبيا ويتناسب طوله مع وزنه.
- أيضا يجب الا يكون سبق للمتقدم الالتحاق بأحد الوظائف القطاع العسكري او تم فصلة منها.
- كذلك يشترط عدم زواج المتقدم من اجنبية.
- ثم يجب اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية المقررة في وظائف الأمن العام.
التسجيل في وظائف الأمن العام 2022
- أولا الدخول علي رابط وظائف الامن العام في منصة ابشر الالكترونية.
- ثم الضغط علي خيار الوظائف المتاحة.
- وبعد ذلك تحديد إعلان وظائف الامن العام رتبة جندي.
- وبعد ذلك يتم تحديد الرتبة وفق المؤهل العلمي المطلوب في وظيفة الأمن العام.
- أيضا يجب الاطلاع علي الشروط والأحكام والموافقة عليها.
- ثم كتابة البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية والجنس وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية ورقم هوية الاب.
- وبعد ذلك تحديد رقم الوظيفة المراد التقديم عليها والضغط علي خيار موافق.
- أيضا يجب استكمال بيانات نموذج طلب والضغط علي خيار حفظ.
- وأخيرا إدخال بيانات المؤهل العلمي للانتهاء من خطوات التسجيل في وظائف الأمن العام 1443.
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