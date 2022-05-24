نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف البريد السعودي سبل 1443 طريقة التقديم والتسجيل علي وظائف سبل في المقال التالي

طريقة التقديم علي وظائف البريد السعودي سبل 1443 حيث أعلنت مؤسسة سبل عن فرص عمل ووظائف متاحة لعدد من التخصصات للرجال والنساء وذلك وفق شروط تقديم وظائف البريد وكيفية تقديم وظائف البريد السعودي سبل بطريقة إلكترونية. مؤسسة سبل البريد السعودي تقوم مؤسسة سبل علي تقديم خدمات البريد الرسمي داخل المملكة العربية السعودية وتأسست عام 1926 ميلاديا وتشمل المؤسسة علي أجهزة التنظيم المتطور في القطاع الخاص وتقدم خدمة العنوان البريدي واصل وخدمات النظم الجغرافية وخدمات العنوان الدولي واصل العالمي. شروط التقديم في وظائف البريد السعودي سبل أولا يجب ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أيضا يجب أن يتمتع بالصحة الجيدة واللياقة البدنية ولا يعاني من أي امراض تعوقه عن أداء مهام الوظيفة.

كذلك يجب ان يكون المتقدم حاصل على رخصة قيادة ولابد ان تكون سارية المفعول.

ثم يجب تقديم تعهد علي الأشياء التي يعمل علي تسليمها.

أيضا يجب الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف اليومية.

كذلك يشترط اللباقة وحسن المظهر.

ثم يشترط امتلاك المتقدم سيارة خاصة.

أيضا يجب امتلاك جوال حديث لاستخدام التطبيقات الخاصة بمؤسسة سبل. كيفية التقديم على وظيفة البريد السعودي سبل 2022 أولا الدخول على رابط موقع البريد السعودي الرسمي.

ثم كتابة البيانات الشخصية مثل اسم المتقدم بالكامل ورقم الهوية الوطنية

وبعد ذلك كتابة بيانات التواصل البريد الإلكتروني ورقم الجوال.

أيضا كتابة وتحديد عنوان الإقامة والمنطقة التي يقيم فيها المتقدم.

ثم الضغط علي خيار إرسال الطلب وانتظار رسالة تأكيد الطلب. التخصصات المطلوبة في وظائف البريد السعودي تم اتاحة التقديم علي عديد التخصصات وفق شروط وظيفية أهمها تطابق المؤهل العلمي مع الوظيفة وتلك الوظائف هي:

أخصائي امتثال اول دولي.

ثم مدير التحول ومدير البرنامج ومدير المرافق.

كذلك مستشار قانوني للعقود والاتفاقيات.

أيضا اخصائي اول ضمان واخصائي امتثال.

ثم مدير تدقيق داخلي ومدير مخاطر.

بالإضافة الي نائب رئيس شئون مالية.

كذلك مدير بيانات وشراكات المبيعات ومدير التجارة الإلكترونية المحلية.

ثم رئيس محاسبة واخصائي الأحداث الخارجية.

أيضا خبير لوجيستي ومدير منتجات التجزئة والخدمات الحكومية.

وبعد ذلك مندوبي توصيل تنطبق عليهم شروط تقديم وظائف البريد السعودي سبل 1443. عمر شويل - جدة وظائف البريد السعودي سبل 1443 طريقة التقديم والتسجيل علي وظائف سبل - ثقفني

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