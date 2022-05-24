نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أهم أهداف وركائز رؤية المملكة 2030 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رؤية المملكة 2030، هي رؤية شاملة تهدف لصناعة المستقبل بالمملكة، وتنويع مصادر الدخل بالمملكة، والاعتماد على مصادر مستدامة للاقتصاد ونقل المملكة نقلة نوعية في كافة المجالات، وهي رؤية وضعها سمو الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وهذه أهم ركائز وأهداف رؤية المملكة 2030.

رؤية المملكة 2030 من أهم انجازات الملك سلمان

ولد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مدينة الرياض عام 1935م، وتلقى تعليمه بالرياض بمدرسة الأمراء، وقد حفظ سموه القرآن كامًلا حينما كان عمره عشر سنوات فقط، شغل سمو الملك العديد من المناصب قبل أن يصبح الملك.

وكان من أهم تلك المناصب أمير منطقة الرياض فقد تولى سموه هذا المنصب منذ عام 1954 تقريبًا، وقد قدم سموه العديد من الإنجازات في هذا المنصب، وشهدت مدينة الرياض تطورًا كبيرًا في كافة المجالات خلال فترة حكمه.

وقد نب سموه في منصب خادم الحرمين الشريفين بعد وفاة أخيه سمو الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز عام 2015م.

ما هي رؤية 2030

رؤية 2030 هي رؤية متكاملة وضعها سمو الملك سلمان وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، والهدف منها هو تحقيق تنوع في الاقتصاد السعودي وتحقيق رؤية جديدة للمملكة ككل قائمة على العلم والعمل، حيث تشمل تلك الرؤية التعاون والتكامل بين كافة الوزارات في الحكومة السعودية.

ركائز رؤية المملكة 2030

وقد بنيت رؤية المملكة 2030 على عدة محاور أهمها مكافحة الفساد، حيث أن الفساد هو الآفة التي يمكن أن تقضي على تطور أو إنجاز تشهده المملكة.

وتشمل ركائز رؤية المملكة 2030

التركيز على العمق العربي والإسلامي للمملكة، وتعميق الدور الريادي للمملكة في المنطقة.

استغلال الموقع الجغرافي المتميز للمملكة والذي يقع بين ثلاث قارات.

أهداف رؤية المملكة 2030

تشمل أهم أهداف رؤية المملكة 2030

بناء مجتمع حيوي

حيث تملك المملكة الكثير من الفرص الكامنة والثروات التي لم يتم استثمارها بعد، ومن أهم تلك الثروات المواطن السعودي.

لذلك اهتمت رؤية 2030 بتطوير الإنسان السعودي من الناحية الاجتماعية والثقافية والصحية والبدنية والنفسية، وقد بدأ المواطن السعودي بالفعل في التمتع بنمط حياة جديد، والعيش بطريقة أكثر إيجابية.

كما تم تطوير التعليم والتدريب في المملكة بشكل كبير، وتم تطوير المناهج التعليمية لتواكب أحدث المناهج العالمية، كما تم توفير الكثير من فرص التدريب للشباب السعودي حتى يستطيع مواكبة أسواق العمل الحديثة.

الاقتصاد المزدهر

إن الازدهار الاقتصادي هو المحور الرئيسي في الرؤية، حيث تمتلك المملكة الكثير من المقومات التي تجعل اقتصادها من أقوى اقتصاديات العالم، وهذه المقومات لا تشمل الموارد النفطية فقط، ب هناك الكثير من الموارد الأخرى التي يجب استغلالها.

ومن أهم المشاريع الاقتصادية الكبرى التي بدأ تنفيذها ضمن رؤية 2030 مشروع نيوم والذي سيعد من أكبر المشاريع السياحية في المنطقة، ومن المتوقع أن يدر دخل كبير للمملكة.