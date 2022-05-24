نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط التسجيل في الحج ومواعيد التسجيل وأسعار حملات الحج في المقال التالي
خطوات وشروط التسجيل في الحج ومواعيد التسجيل وأسعار حملات الحج 1443 والمستندات المطلوبة للحصول علي تصريح الحج حيث يسعي الجميع في داخل وخارج المملكة للفوز بالحصول علي تصريح الحج 2022 من اجل أداء مناسك الفريضة الأعظم لدي المسلمين واحد أركان الإسلام الخمس لمن استطاع إليه سبيلا وتختلف أسعار الحاج هذا العام من شركة الي اخري وهناك حملات الحج المجانية التي يتم تقديمها للفئات الغير قادرة علي رسوم الحج.
خطوات التسجيل في الحج 1443
- الدخول علي رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.
- ثم الضغط علي خيار بدء الخدمة
- أيضا اختيار تسجيل طلب حج.
- وبعد ذلك الموافقة على الشروط والأحكام وتحديد السنة المطلوبة.
- ثم تحديد المدينة التي يقيم فيها صاحب الطلب
- أيضا يجب إدخال رمز التحقق المرئي
- كذلك استكمال البيانات الشخصية المطلوبة مثل رقم الهوية او رقم الإقامة تاريخ الميلاد ورقم الجوال.
- ثم الضغط علي تسجيل طلب ليصلك كود تحقق علي رقم الجوال المسجل.
- أيضا يجب تسجيل الكود وانتظار تأكيد التسجيل.
شروط الحصول علي تصريح الحج 2022
- أولا شرط تحصن الشخص بالجرعات المعلن عنها من قبل وزارة الصحة السعودية.
- ثم الحصول علي تصريح أداء الحج من بوابة وزارة الحج والعمرة.
- أيضا الا يسبق للمتقدم تأدية فريضة الحج في حملات الحج المجانية.
- كذلك يجب ان يكون سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم داخل المملكة.
- أيضا بالنسبة للمقيم يجب ان تكون الإقامة سارية.
- كذلك شرط السن الا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام.
- كذلك يجب الا يتجاوز راتب المتقدم الشهري عن ثلاثة آلاف ريال شهريا.
- ثم يجب تقديم شهادة فحص فيروس كورونا من داخل المملكة والا يكون مصاب بمرض مزمن.
موعد التسجيل في الحج 2022
وفق ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية ان مواعيد التسجيل في الحج للمواطنين والمقيمين سيكون بداية من يوم ثلاثة من ذو القعدة 1443 هجريا الموافق الثالث عشر من يونيو 2022 وصرحت وزارة الحج والعمرة ان موعد انتهاء التسجيل في الحج سيكون يوم الثالث عشر من ذو القعدة 1443.
- أسعار حملات الحج 1443
- أسعار حملات الحج تبدأ من 3638 لبرنامج الحج الميسر.
- ثم أسعار الحج الاقتصادي تبدأ من 3829 ريال وتصل الي 5462 ريال لبرنامج الحج الاقتصادي.
- كذلك أسعار الحج العام تبدا من 6833 ريال وتصل الي 15540 ريال في برنامج الحج العام.
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