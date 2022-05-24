نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون اشتراط جهة العمل 25000 لكل عملاء إمكان بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة دون الحاجة إلى إعتماد جهة العمل يستطيع جميع العملاء لدى شركة إمكان للتمويل بالسعودية طب تمويل شخصي 25 ألف ريال سعودي وأيضاً دون الحاجة إلى أى ضمانات وذلك من خلال شركة إمكان للتمويل بالسعودية حيث يمكن الحصول على تلك التمويل اونلاين عن طريق تحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل بالسعودية على الجوال.

دون اشتراط جهة العمل 25000 ريال من شركة إمكان

التمويل الشخصي المصغر من شركة إمكان للتمويل متوفر دون الحاجة إلى إعتماد جهة العمل وأيضاً متوفر دون الحاجة إلى أى ضمانات سواء كفيل أو تحويل للراتب الشهري ويتميز أيضاً التمويل المصغر من إمكان بالآتي

يمتاز التمويل المصغر من شركة إمكان بأنه لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يمتاز التمويل المصغر من شركة إمكان بأنه لا يحتاج إلى نقل الراتب الشهري عند طلب التمويل.

يمتاز أيضاً القرض المصغر من شركة إمكان بأنه لا يشترط وجود كفيل عند طلب التمويل.

القرض المصغر أيضاً من شركة إمكان يمتاز بأنه لا يشترط إعتماد جهة العمل.

يبدأ قيمة التمويل الشخصي المصغر من شركة إمكان بقيمة 2000 ريال سعودي.

شروط طلب التمويل الشخصي المصغر من شركة إمكان

التمويل الشخصي المصغر من شركة إمكان للتمويل متوفر لكل العملاء لدى شركة إمكان للتمويل ولكن هناك بعض الشروط التي وضعتها شركة إمكان للتمويل والتى سوف نوضحها الآن

يشترط أن يكون راغب طلب التمويل المصغر من إمكان سعودي الجنسية.

كما يشترط أن يكون المتقدم عنده راتب شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

يشترط أيضاً أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 25 عام كما لا يتعدى 60 عام.

يشترط كذلك أن يكون المتقدم لدى قطاعات الحكومية أو القطاع الخاص.

طلب التمويل الشخصي المصغر من شركة إمكان للتمويل

متاح الحصول على التمويل المصغر من شركة إمكان للتمويل من خلال الإنترنت ودون الحاجة إلى زيارة شركة إمكان للتمويل حيث متوفر طلب التمويل من خلال تحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل وأيضاً التسجيل من خلال التطبيق وملئ نموذج طلب الحصول على التمويل ويحصل كذلك العميل على الموافقة السريعة على طلب التمويل.