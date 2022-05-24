متي موعد التقديم على حركة النقل الخارجي 1443 – 1444 للمعلمين

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عمر شويل - جدة متي موعد التقديم على حركة النقل الخارجي ، يعد الإعلان عن تعميم حركة النقل الخرجي 1443- 1444 من اكثر الأسئلة شيوعاً بين المعلمون والمعلمات، تتضمن حركة النقل الخارجي شاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة العربية السعودية، حيث تتيح وزارة التعليم من خلال نظام نور وبوابة فارس الإلكترونية التقديم لجميع الراغبين في التنقل من مدرسة إلي اخري حسب ميول المعلمون، وتجدر الإشارة إلى أن عملية التقديم ما هي إلا عملية إدخال البيانات والتأكد من دقتها ، ومن خلال ما يلي وبالنظر إلى التساؤلات الكثيرة سنتعرف على تاريخ تقديم طلب النقل الخارجي 1443- 1444 مع شرح آلية تقديم طلب حركة النقل الخارجي.

حركة النقل الخارجي 1443 – 1444 للمعلمين

وزارة التعليم السعودية هي الجهة السائدة التي تعمل علي تعميم حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، فقد تقوم كل عام دراسي علي إعلان التقديم لنظام نور أو نظام فارس بالتقديم علي النقل الخارجي، وحركة النقل هي الخدمة المقدمة للمعلمين وتمكينهم من الانتقال إلى مكان عمل آخر قريب من مكان الإقامة، حيث يتم تحديد جدول زمني يتضمن الإجراءات الخاصة المتعلقة بكافة المعلمين والتربويين، ومن المشار أليه أنها من بين الخطوات التي تساهم في تلبية احتياجات الكوادر التربوية تحقيقا للصالح العام.

متي موعد التقديم على حركة النقل الخارجي 1443 – 1444

مع انتشار بعض المصادر التي تفيد بتعميم وإصدار حركة النقل الخارجي 1443 – 1444، فقد تبين ان تلك الصفحات زائفة، ولن تعلن وزارة التعليم السعودية حتي وقتنا الحالي تعميم حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية، ولن تتيح بفتح بوابة فارس ونظام نور للتقديم، ولكن من المتوقع أن تعلن وزارة التعليم عن تعميم حركة النقل الخارجي قبل نهاية العام الدراسي الحالي، لتكون مع نهاية شهر ذو القعدة 1443.

شروط التقديم على حركة النقل الخارجي 1443

هناك مجموعة من الشروط للتقديم على حركة النقل الخارجي 1443- 144 ويتم إصدار تلك الشروط من قبل وزارة التعليم السعودية، لتكون علي النحو التالي:

يجب علي المعلم الدخول لخيارات في الحساب الشخصي للموظف للموافقة على طلب تعديل البيانات وعدم تركها معلقة. يجب طباعة استمارة التحويل والإقرار حسب المواعيد المحددة وختمها والاحتفاظ بها بعد تحميلها على النظام. التأكد من دقة البيانات وتكون علي عاتق مقدم الطلب أو مقدم الطلب عنها. من الضروري التأكد من الموافقة على الطلب من قبل المتقدمين لم شمل الأسرة من قبل الطرفين ومن قبل المشرف المباشر، وإلا سيتم التعامل معه على أنه طلب تحويل خارجي مستقل. كما يتم التعامل مع الأداء الوظيفي للموظف وغيابه على النحو المنصوص عليه في النظام.

خطوات إدخال رغبات النقل الخارجي 1443

بعد أن يتم تعميم حركة النقل الخارجي للمعلمين من قبل وزارة التعليم السعودية، وإعلانها عن بدء إجراءات حركة النقل الخارجي، تساءل الكثير من الناس عن طريقة التقديم وهي كالتالي:

الخطوة الأولى في التقدم بطلب للحصول على حركة النقل من خلال نظام نور ، أو نظام فارس الإلكتروني.

العمل على تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المساحة المخصصة لذلك.

أدخل رمز التحقق، ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

تحديد مجموعة من البيانات المرفقة وهي تحديد صلاحية الخدمة الذاتية للموظف.

سينتقل تلقائيًا إلى الرغبات الداخلية والخارجية.

سيتم عرض جميع بيانات الموظف والتحقق منها

انقر فوق عنصر الموافقة ثم الحفظ.

ستظهر صفحة إدخال رغبات التحويل الخارجي.

انقر فوق إضافة عنصر ثم التالي.

قم بتأكيد البيانات وتحقق من دقتها وانقر على بند التنفيذ.

تظهر صفحة مع حقول التعرف، والتي يجب إدخال البيانات المطلوبة فيها.

الآن يمكنك الانتظار حتي وصول رسالة الموافقة علي الرغبات.

موعد التقديم حركة النقل الخارجي 1443 – 1444 لن يتم إصدار تعميم من قبل وزارة التربية والتعليم حتي وقتنا الحالي، وما زلنا في انتظار إعلان الوزارة عن فتح باب التقديم حركة النقل الخارجي.