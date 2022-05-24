تمويل شخصي بدون كفيل 150 الف ريال دون الحاجة لعقد اتفاقية في ظل الظروف الحالية

تقدم البنوك في المملكة العربية السعودية خدمة الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل لكافة المقيمين في المملكة العربية السعودية مابين المواطنين أو الوافدين للمملكة، وهذا يتم بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية دون ضرورة وجود كفيل، لأن الحكومة السعودية تحرص على مساعدة المقيمين في أراضيها وتوفير حياة جيدة لهم في ظل الظروف الحالية التي يعاني منها الشعب من غلاء وارتفاع الأسعار، وهذا التمويل السريع بدون كفيل يتم إعطائه للعميل وفقاً لبعض الشروط التي وضعتها إدارة البنوك ويجب توافرها فيه حتى يستحق الحصول على التمويل.

شروط قبول تمويل شخصي سريع من المقرض السريع في المملكة



وضع بنك الراجحي عدة شروط حتى يستطيع الفرد الحصول على تمويل شخصي منه، مثل:

بالنسبة لعاملي القطاع الخاص يجب ألا تقل مدة عملهم ستة أشهر.

ومواطني القطاع العام يجب ألا تقل مدة عملهم عن ثلاثة أشهر.

الأفراد العسكريين الذين لم يصلوا لرتبة الملازم يجب أن يكون قضى مدة 3 سنوات في عمله.

العسكريون الذين تخطوا رتبة الملازم يجب ألا تقل مدة وجودهم في الخدمة عن عامين.

الأوراق المطلوبة لتحصل على أسرع تمويل بدون كفيل لكافة القطاعات



يجب على كافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية أن يقدموا هذه الأوراق والمستندات حتى يستطيعوا الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي دون كفيل وبشروط لا تخالف الشريعة الإسلامية، وهذه الأوراق والمستندات المطلوبة لضمان الحصول على التمويل الشخصي نجد التالي:

ضرورة إحضار هوية أحوال مدنية خاصة بمقدم الحصول على التمويل الشخصي.

وجود كشف حساب بنكي ساري وبه تعاملات في خلال الستة أشهر السابقة لموعد تقديم طلب للحصول على التمويل الشخصي.

من ضمن الأوراق الهامة أن يقدم العميل آخر قسيمة خاصة براتبه وبها كافة التفاصيل، والعسكريين ضرورة تقديم آخر اقتطاع لهم.

إذا كان المستخدم ليس لديه دخل ثابت شهرياً يجب تقديم قسائم في خلال الستة أشهر الأخيرة قبل التقديم للحصول على التمويل.

ضرورة وجود صندوق بريد، وأيضاً رمز بريدي.

يطلب البنك أيضاً وثائق رسمية لإثبات محل السكن عن طريق إحضار: فاتورة كهرباء، أو فاتورة مياه، أو حتى فاتورة هاتف أرضي منزلي.

أن يمضي العميل على ورقة تعهد بتحويل الراتب وبالنسبة للعسكريين تحويل الاقتطاع عند تمويل سداد كافة الالتزامات.

يجب أن يخبر العميل البند بالتفاصيل حول رصيد التزاماته عند البنك القديم سواء أكان مدين أو كفيل، أو أي رسوم مطلوب دفعها.

ضرورة تقديم إفادة تقضي بعدم وجود أي أقساط على العميل مستحق تسديدها.

بهذه المتطلبات البسطية تحصل على افضل تمويل شخصي سريع وفوري والذي يمكن استلامه خلال يوم عمل من الموافقة.