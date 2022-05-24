تقدم بثقة لتلقي تمويل شخصي سريع 500 ألف بدون الكفيل مهما كانت رغباتك ولك مميزات أكثر من باقي المقرضين

عمر شويل - جدة قد تصل إلى نقطة يستوجب فيها اللجوء إلى تمويل شخصي سريع بدون كفيل وبسرعة. لهذا، كان التمويل الشخصي السريع موجود لإيداع حتى 500 ألف ريال لتغطية أي مصاريف قد فاجأتك، والتعامل في الوقت المناسب. تعتمد سرعة تحويل أموال القرض إليك على تقديم الأوراق بشكل سليم ويعتمد المبلغ حسب راتب العميل. بدلًا من الاستعانة ببطاقة ائتمانية يمكن تنفيذ سلفة سريعة لموعد الراتب القادم بفائدة أقل من البطاقة بكثير. يساعد تمويل الأفراد في أشياء كثيرة خاصة بعد الإجراءات الصعبة التي كانت على المملكة اتخاذها مؤخرَا لتحقيق رؤية 2030. التمويل الشخصي بصفة عامة غير مكلف إلا اذا استخدمته في غير الضروريات، لذلك احرص دائمًا على التركيز في هذه النقطة. بالنسبة للفائدة فهي قليلة بالنسبة للمقرضين الأخرين في السعودية ولك مميزات أكثر منهم. من السهل الحصول على تمويل سداد الديون أو لشراء السيارة التي تحلم بها. يتم طلب تمويل سريع بدون كفيل من خلال الانترنت أو التقدم للفرع ولكن نوصي بتجنب طوابير الانتظار والتقديم مباشرة أونلاين.

اذا قررت الانتفاع من تمويل شخصي سريع إليك ما تحتاج إلى معرفته للاستلام بدون الكفيل بسرعة. وما يمكن القيام به للحصول على الموافقة على هذا التمويل، وكيف ستتلقى الأموال.

لهذه الأسباب فحصولك على تمويل شخصي سريع بدون كفيل مضمون بإذن الله ولكن يبقى إعداد نفسك للتقديم. اختر عرض الائتمان الذي تحتاجه من 5 الاف حتى قرض سريع 200 الف دون الكفيل وتقدم بثقة لتحصل على المبالغ التي تتمناها.

يمكنك العثور على تمويل شخصي بدون كفيل اليوم عبر الإنترنت لعدد من الأغراض، بما في ذلك:

تقدم إلى سواء الى البنك أو الشركة التمويلية التابعة له لاستلام تمويل 250 ألف من غير الكفيل أو قيمة أكبر. تساعدك الحلول المالية للتمويل الشخصي على الوصول إلى أحكام مناسبة لوضعك المالي الحالي.

ماذا أفعل إذا لم أستطع الحصول على قرض شخصي؟

قد تحرم البنوك شخصًا ما من الحصول على تمويل شخصي سريع بدون كفيل لعدة أسباب. بما في ذلك الحصول على درجة ائتمان منخفضة جدًا، أو عدم وجود سجل ائتماني، أو تحمل الكثير من الديون بالفعل، أو عدم وجود دخل مرتفع بما يكفي. إذا لم تتم الموافقة على تمويل شخصي سريع، فإليك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتحسين فرصك في التأهل للحصول على تمويل بدون تحويل راتب وكفيل في المستقبل:

اكتشف سبب رفض طلبك. راجع طلبك بحثًا عن أي أخطاء ربما تم تضمينها. إذا كان كل شيء صحيحًا، فحاول معرفة سبب عدم الموافقة عليك. غالبًا ما يخبرك المُقرض عن سبب عدم الموافقة على طلب التمويل الخاص بك، خاصةً إذا كان ذلك بسبب تاريخك الائتماني.

العمل على تحسين الائتمان الخاصة بك. كلما كان ائتمانك أفضل، زاد احتمال حصولك على الموافقة على منتجات مثل التمويل الشخصي. قم بسداد المدفوعات في الوقت المحدد، وقلل من عبء الديون الإجمالي لديك، وقم بتعزيز مزيج الائتمان الخاص بك للمساعدة في تحسين الائتمان في المستقبل.

عزز دخلك. كلما زادت أرباحك، كان من الأسهل تقليل نسبة عبء المديونية، حتى بدون سداد الأرصدة الحالية. ضع في اعتبارك اتخاذ موقف جانبي لزيادة دخلك، مما قد يساعدك على تلبية الحد الأدنى من متطلبات الدخل للمقرضين.

تقدم بطلب للحصول على تمويل أصغر. كلما زادت الأموال التي ترغب في اقتراضها، زادت على الأرجح درجة الائتمان للمقرض ومتطلبات الدخل. قد يؤدي التقدم بطلب للحصول على تمويل سريع أصغر بدلاً من ذلك إلى زيادة فرصك في التأهل.

ضع في اعتبارك إضافة كفيل. يمكن أن تؤدي إضافة الكفيل بائتمان جيد إلى تحويل الرفض إلى موافقة، أو ببساطة فتح شروط أفضل للقرض.

بهذه القائمة المختصرة يمكن أن تتحصل سريعا على افضل القروض الشخصية السريعة التي حلمت بها. تحقق جيدا ما انت بقادر على سداده قبل فعل أي شيء.

عند اتخاذ قرار بشأن تقديم تمويل شخصي سريع لك يأخذ المقرضون في الاعتبار بعض العوامل المهمة

لتحديد ما إذا كان بإمكانك تحمل تمويل شخصي جديد ومدى احتمالية سداد الدين على النحو المتفق عليه تلجأ البنوك لبعض القواعد. تعرف على متطلبات الحصول على افضل تمويل شخصي سريع وفوري بدون تحويل راتب وبدون كفيل من أكبر منصة على الانترنت. تختلف المتطلبات من بنك إلى آخر، لكنها ستنظر عادةً في ما يلي:

درجة / سجل الائتمان – يمكن أن يكون مدى جودة إدارتك للديون في الماضي مؤشرًا جيدًا على كيفية إدارتك للديون المستقبلية. سوف ينظر المقرضون في عوامل مثل درجة الائتمان، وسجل الدفع الخاص بك، ومزيج الحسابات القائمة على الائتمان التي تمتلكها، ومدة إدارتك لهذه الحسابات. يمكن أن تؤثر التقارير المهينة – مثل المدفوعات المتأخرة أو عمليات الخصم – بشكل خطير على موافقتك.

الدخل – قبل تقديم تمويل شخصي سريع لك، يريد المُقرض أن يتأكد من قدرتك على تحمل الدفعات الشهرية بشكل مريح.

نسبة الدين إلى الدخل – كلما زاد أعبائك بالديون، زادت المخاطر التي قد تشكلها لمقرض جديد. سيحسب المقرضون نسبة الدين إلى الدخل (DTI)، والتي تخبرهم عن مقدار دخلك بالفعل المتبقي. إذا كان الحد الأدنى من أقساطك الشهرية يستهلك الكثير من دخلك، فقد لا تتم الموافقة على تمويل جديد.

الضمانات – التمويل الشخصية عادة ما يكون بدون كفيل مما يعني أنك لست مضطرًا لتقديم ضمانات. لكن التمويل الشخصي المضمون الذي يحتفظ بأصول معينة كضمان (مثل حساب التوفير أو السيارة أو شهادة الإيداع) قد يجعل الحصول على قرض أسهل أو ميسور التكلفة.

الكفيل أو الموقع المشارك – إذا لم تكن مؤهلاً للحصول على تمويل شخصي بمفردك، أو إذا كنت ترغب في الحصول على شروط تمويل أفضل، فقد تتمكن من إضافة كفيل بائتمان جيد، مثل أحد الوالدين أو الزوج. يتحمل هذا الفرد المسؤولية نفسها عن السداد في الوقت المناسب لقرضك الجديد. إذا فشلت في سداد المدفوعات، فسيكون الكفيل الخاص بك في مأزق لسداد القرض.

العرض كثيرة ويبقى عليك فقط اختيار قرض شخصي بدون راتب أو دون كفيل أو كليهما الأنسب لك، فأنت من تقرر حسب كفاءتك.

هل للتمويل الشخصي عيوب أم هو منتج مالي به العديد من الفوائد فقط؟

كغيره من المنتجات المالية، يأتي المنتج المالي المسمى بتمويل شخصي بمزايا وعيوب يجب مراعاتها.

الأموال سريعة ومرنة. يمكنك استخدام تمويل شخصي سريع لمعظم الأسباب التي تخطر على بالك، واعتمادًا على المُقرض، يمكن صرف التمويل في غضون أيام أو حتى ساعات.

معدلات أقل من أنواع الائتمان الأخرى. بالمقارنة مع بطاقات الائتمان، يكون التمويل مصحوبًا بمعدلات فائدة أقل بكثير.

لا يوجد ضمانات مطلوبة.، لذلك لن يُطلب منك تقديم كفيل أو الضمانات المعروفة للحصول على التمويل.

قد تضطر إلى دفع رسوم. قد يفرض بعض المقرضين رسوم إنشاء عند إصدار تمويل شخصي سريع، أو قد تتعرض لغرامات الدفع المبكر إذا قمت بسداد التمويل مبكرًا. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة التكلفة الإجمالية للاقتراض.

ليس هناك مرونة في المدفوعات الشهرية. التمويل الشخصي هو منتج يعتمد على التقسيط. هذا يعني أنك ستتلقى المال دفعة واحدة وتسدد الدين بأقساط شهرية متساوية لفترة محددة.

يمكن أن يتلف الائتمان الخاصة بك. إذا تخلفت عن سداد قروضك الشخصية أو أخفقت في السداد في الوقت المحدد، فقد ينتهي بك الأمر بتقارير ازدرائية عن ائتمانك، والتي يمكن أن تبقى في تقارير الائتمان الخاصة بك لسنوات قادمة.

لذلك، فإن حلك الأقرب 150 ألف تمويل شخصي سريع بدون كفيل في زمن قياسي للعاملين برواتب ثابتة داخل المملكة. يعمل بعض المقرضين بشكل خاص مع الأشخاص الذين يعانون من سوء الائتمان.

ما هي البدائل الأكثر سهولة حال رفض طلبي أن استلم تمويل شخصي سريع بدون كفيل في خلال هذا الأسبوع

إذا قررت أن التمويل الشخصي ليس مناسبًا لك، أو لا تستطيع أن تحصل على قرض الراجحي في الوقت الحالي، ففكر في البدائل التالية:

استخدم عرض تحويل الرصيد. تقدم العديد من بطاقات الائتمان معدل فائدة سنوية تمهيدية بنسبة 0٪ لحاملي البطاقات الجدد على المشتريات وتحويلات الرصيد. من خلال تحويل أرصدتك الحالية إلى إحدى هذه البطاقات، يمكنك العمل لسداد ديونك دون تكبد رسوم تمويل جديدة. فقط تأكد من دفع الرصيد بالكامل قبل انتهاء الفترة الترويجية وإلا فستبدأ في تحصيل الفائدة بالسعر العادي للبطاقة (والذي قد يكون أعلى من معدل فائدة أي تمويل شخصي سريع).

استخدام ملكية المنزل الحالي. إذا كان لديك رأس مال في منزلك، فيمكن لقرض ملكية المنزل أو حد ائتمان ملكية المنزل أن يتيح لك الاستفادة من هذه القيمة. نظرًا لأن هذه المنتجات مؤمنة بمنزلك، فغالبًا ما يكون الحصول على الموافقة أسهل. ولكن إذا تخلفت عن سداد مدفوعاتك، يمكن للمقرض الاستيلاء على منزلك.

تحصلك على عرض قوي يمكن من خلال استلام تمويل شخصي سريع بدون كفيل هو الأفضل دائمًا حتى تتجنب الوقوع في المشاكل السابقة. حاول تحسب درجتك الائتمانية فهي الوسيلة الأكثر أمنا لتحصل على تمويل سريع وسهل بإجراءات ميسرة.