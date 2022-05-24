شروط و طريقة التقديم على تمويل البناء الذاتي و ماهي آلية الدفعات

شروط و طريقة التقديم على تمويل البناء الذاتي كما حددتها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ممثلة في صندوق التنمية العقارية ليمكن للأسر من خلالها الحصول على سكن كريم، حيث إن “سكني” عبارة عن برنامج أطلقته وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية في عام 2017م ، بهدف توفير المسكن المناسب للمواطن، حيث تم تخصيص 280 ألف منتج سكني متنوع في مختلف أنحاء المملكة في العام الأول ثم خصص البرنامج في عام 2018م أكثر من 300 ألف منتج سكني في جميع أنحاء المملكة، كما يتميز برنامج البناء الذاتي بإمكانية استلام مبلغ التمويل على دفعات حسب مراحل الإنجاز، كما يمكن التعرف علي خطوات و شروط التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة.

شروط التقديم على تمويل البناء الذاتي

حددت وزارة الإسكان شروط البناء الذاتي، وهي:

أن يكون المتقدم مواطن أو مقيم. ثم استحقاق المستفيد للدعم السكني. أن تكون الأسرة سعودية وتتكون من زوج وزوجة وأبناء. ثم يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام. ألا تكون الأسرة قد استفادت في وقت سابق من أي برامج الدعم التي تقدمها وزارة الإسكان. ثم يجب عدم امتلاك الأسرة لمنزل مناسب خلال الخمسة سنوات الأخيرة من تاريخ تقديم الطلب.

طريقة التقديم على تمويل البناء الذاتي

أتاحت وزارة الإسكان للأسر السعودية التقديم للحصول على تمويل البناء من خلال اتباع الخطوات التالية:

التسجيل في خدمة المستشار العقاري. التعرف على شروط الجهة التمويلية ثم الموافقة عليها. ثم تنفيذ إجراءات الحصول على التمويل. ومن ثم الاتفاق وتوقيع العقد وبدء بناء المنزل خلال المهلة المحددة.

آلية دفعات البناء الذاتي

يقدم برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان تمويل البناء الذاتي للمستفيد على شكل دفعات تختلف من مستفيد لآخر وفقا لمراحل البناء، كالتالي:

يقسم مبلغ التمويل على ستة دفعات،كحد أقصى، خلال كل مراحل البناء. ثم يجري صندوق التنمية العقارية التابع لوزارة الإسكان عملية تقييم بعد كل مرحلة من مراحل البناء . يتم التقييم من خلال جدول الكميات والمواصفات. ثم تتحدد الدفعة التالية للدعم بناءً على ما تم إنجازه.

ماهو البناء الذاتي

أطلقت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، من خلال صندوق التنمية العقارية برنامج تمويل البناء الذاتي لدعم ومساعدة من لديه أرض من المواطنين، سواء كان يمتلكها أو حصل عليها عن طريق مخططات وزارة الإسكان، ويرغب في بناء منزله حسب رغبته، وذلك عن طريق تقديم تمويل عقاري على دفعات من خلال جهات التمويل المشاركة في البرنامج.