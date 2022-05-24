اصدار جواز سفر للقاصرين وليس لديهم بصمه بالنظام الكترونيا بالخطوات ومعرفه الرسوم والشروط

اصدار جواز سفر للقاصرين من اهم واكثر الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها حديثا. والتي أعلنت عنها المنصة في خلال هذه الأيام لجميع المستفيدين. كما تم الإعلان عن الخدمه الإلكترونية عبر الصفحة الرسمية لمنصة ابشر الإلكترونية علي موقع تويتر. وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة السعودية. كما تم الإعلان أيضا وحديثا عن العديد من الخدمات الإلكترونية والتي ثار التساؤل عليها كثيرا في الآونة الأخيرة والتي من أهمها تمديد تأشيرة الزياره العائلية عبر الموقع الرسمي لمنصة ابشر ومعرفه الشروط والخطوات الصحيحة. كما تم الإعلان أيضا عن تجديد استمارة مركبه الكترونيا بالخطوات من الموقع الرسمي للمنصة ومعرفه الرسوم والخطوات. والآن من خلال هذه المقالة سوف نتعرف علي الخدمه وتوضيح اهم الشروط والرسوم التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه واليه تنفيذ الخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة من خلال الموقع الرسمي للمنصة.

اصدار جواز سفر للقاصرين

أعلنت منصه ابشر الإلكترونية عن الكثير من خدماتها الإلكترونية والتي من ضمنها خدمه اصدار جواز سفر للقاصرين. والتي تمكن الخدمه مستفيديها من اصدار جواز سفر سعودي لأفراد الأسرة ممن هم دون 15 عام وليس لديهم بصمه في النظام العام. كما أعلنت المنصة أيضا عن المستفيدين من الخدمه وهو المواطن السعودي المسجل والمفعل للمنصة ولديه حساب شخصي. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن اهم الرسوم المتعلقة بالخدمة وهي 100 ريال لمده خمس سنوات صلاحيه.

شروط اصدار الجواز لمن هم اقل من 15 عام

كما أعلنت المنصة أيضا عن اهم الشروط الواجب توافرها عند طلب الخدمه. والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية :

يتم اصدار الجواز لمده 5 سنوات فقط للفرد القاصر.

لابد من وجود عنوان وطني مسجل في نظم البريد لإيصال الجواز عليه.

لن يتم اصدار هويه للقاصر.

تسديد رسوم الخدمه بما يتوافق مع مده الخدمه.

تواجد المستفيد داخل المملكة عند طلب الخدمه.

أن يكون المستفيد علي قيد الحيا ولم يتم اصدار جواز له.

خطوات اصدار جواز للقاصرين

بالاضافه إلي ذلك أعلنت المنصة أيضا عن طريقه وخطوات اصدار جواز سفر للقاصرين الكترونيا. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال الخطوات الأتية :