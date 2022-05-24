استخراج بطاقة تقاعد إلكترونية بالخطوات ومميزات بطاقة التقاعد الالكترونية

استخراج بطاقة تقاعد إلكترونية هو أمر يرغب بمعرفته العديد من المواطنين والمواطنات في سن التقاعد بالمملكة العربة السعودية، ويمكن استخراج الشهادة عم طريق اتباع بعض الخطوات البسيطو والسهلة وبشكل إلكتروني دون الحاجة الي تضييع الوقت والمجهود علي المواطنين ، وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد إلي أنها تسعي بكل الطرق للتخفيف من العبء علي المواطنين بشتي الطرق، كما يهدف هذا الإجراء إلي ضمان حقوق المستفيدين من ورثته واستمرار صرف مبلغ الدعم المستحق بشكل شهري، كما أشارت مؤسسة التقاعد إلي أن خدمة تغيير حالة المستفيد يمكن الإبلاغ عنها حين حدوث أي أمر طارئ علي حالة المستفيد أو من يقوم بصرف مبلغ الاستحقاق مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الالكتروني بي وزارة الصحة ووزارة العدل السعودية.

استخراج بطاقة تقاعد إلكترونية

من خلال المقال يمكنك التعرف علي سن التقاعد المبكر للعسكريين، أما عن الخطوات التي يجب علي المواطن اتباعها ليتمكن من استخراج البطاقة فهي كالتالي:

الدخول علي الموقع الرسمي المؤسسة العامة للتقاعد.

الدخول علي الحساب عن طري كتابة الاسم وكلمة المرور.

إذا لم يكن لديك حساب علي رابط المؤسسة العامة للتقاعد يمكنك إنشاء حساب جديد وكتابة البيانات المطلوبة.

سوف يظهر إمامك قائمة يوجد بها الخدمات التي تقدمها مؤسسة التقاعد للمتقاعدين.

الضغط علي أيقونة اختيار طلب بطاقة تقاعد.

سوف يتم انتقالك علي صفحة جديدة يجب أن يتم ملأ البيانات مع التأكد من كتابتها بشكل صحيح.

تحميل صورة شخصية للمتقاعد.

الضغط علي أيقونة إرسال طلب الطلب.

مميزات بطاقة التقاعد الالكترونية

من خلال المقال يمكنك التعرف علي احتساب راتب التقاعد، وبعد التعرف علي طريقة استخراج بطاقة تقاعد إلكترونية، يمكننا الآن التعرف علي أهم مميزات البطاقة الالكترونية التي يمكن للمتقاعدين الاستمتاع بهذه بعد إصدار البطاقة:

الحصول علي عروض علي اللياقة والتجميل.

وجود فرص تمويل مميزة.

تعليم وتدريب اللغات بجميع مستوياتها.

عروض علي الفنادق والأماكن الترفيهية.

تأجير السيارات.

عروض في مجالات الطب والصحة.

كما أشارت المؤسسة العامة للتقاعد إلي أنه يجب أن يكون مقدم الطلب مسجلاً في نظام التوثيق الوطني، ولا يستغرق إتمام الخدمة سوي ثلاث أيام، ولمزيد من الدعم والاستفسار يمكنك الاتصال عيل 183 علي مدار ال 24 ساعة.