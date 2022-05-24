نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل راتب لمحدودي الدخل تمويل 100 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل الراتب في المقال التالي
هناك أشخاص كثيرة داخل المملكة العربية السعودية يبحثون عن أفضل طريقة ليحصلوا على مبلغ مالي يساعد على المعيشة وشراء الاحتياجات أو دفع المصاريف الدراسية، البعض منهم يحصل على راتب شهري بسيط، فلا يستطيع أن يحصل على عمل خاص به أو شراء عقار أو سيارة، فيلجأ إلى اقتراض مبلغ مالي من البنوك والشركات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية حتى يحقق أحلامه بكل سهولة ويسر، ويقدم البعض على الشركات السعودية حيث أنها توفر لك تمويل شخصي بدون تحويل راتب ولا تحتاج إلى كفيل، كما أنها توفر لك أفضل العروض والخدمات التي تحتاج إليها عند حصولك على التمويل من خلالها.
تمويل شخصي 100 ألف ريال بأقل راتب
لمحدودي الدخل يمكنه أن يقم بالتقديم على طلب الحصول على التمويل الشخصي وسوف يقم بالسداد على أقساط شهرية بسيطة لمدة 60 شهرا، احصل على تمويل شخصي يبدأ من 2000 ريال، كما أن التمويل لا يحتاج إلى ضامن فيمكنه التقديم لطلب التمويل من خلال الشركة، وهناك بعض البنوك السعودية التي توفر لك أفضل تمويل شخصي منها بنك الراجحي وبنك التنمية الاجتماعية والبنك الأهلي السعودي، قرض سيارة 300 ألف ريال للعاطلين عن العمل، ولكلا منهما شروط ومستندات مطلوبة ولكنك سوف تحصل على مبلغ تمويلي أيضا إذا كنت تفضل البنوك، ولكن اليوم سوف نتحدث عن أفضل الشركات داخل المملكة العربية السعودية والتي توفر لك تمويل بمبلغ مالي 100 ألف ريال ب دون كفيل، وسوف يتم الإيداع في أقل من 24 ساعة بعد تقديم طلبك.
شروط الحصول على التمويل الشخصي
هناك أسئلة كثيرة عن طريقة التقديم والأوراق والمستندات المطلوبة ولكن في بادئ الأمر يجب أن تعرف من هو الذي يستطيع أن يحصل على التمويل النقدي بدون أي تعقيدات وبإجراءات ميسرة، قرض بدون فوائد وأطول فترة سداد، فيجب أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون موظف أو متقاعد والموظف يكون على رأس جهة العمل قبل طلب التمويل بمدة لا تقل عن 6 أشهر، كما أن العمر يبدأ من 21 ولا يقل عن ذلك، براتب شهري 5000 ريال لا يقل عن ذلك.
الأوراق المطلوبة للتمويل الشخصي
يتم تقديم خطاب تعريف بالراتب، والهوية الوطنية، وإثبات العنوان، وكشف حساب بنكي لأخر 3 شهور، وتكون جميع الأوراق صلاحيتها سليمة وسارية، ويقم المتقدم لطلب التمويل بتعبئة نموذج طلب الحصول على التمويل الشخصي من شركة التيسير، وسوف يحصل على القرض بموافقة فورية وسريعة إذا كانت جميع المتطلبات متوافقة ومتطابقة للبيانات المقدمة، ويمكنك الاستفسار على رقم خدمة العملاء 8001160011 طوال أيام الأسبوع ما عادا الإجازات الرسمية.
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