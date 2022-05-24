الشروط الأساسية للتسجيل في الدعم السكني

سكني يوضح عن نزول الدعم السكني الشهري لمستفيدي، ولذلك يمكن الاستعلام من خلال الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببرنامج سكني الخاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ولذلك الوزارة أكدت علي أن سوف يتم إيداع الدعم السكني الخاص بشهر مايو الجاري 2022م وهذا لجميع مستفيدين داخل الحسابات البنكية ابتداء من اليوم “الثلاثاء” الموافق 24 مايو الجاري 2022م الموافق 23 شوال 1443 حيث أن وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية يعلن على أن يوجد العديد من الشروط الأساسية لكي يتم الحصول الدعم السكني وخذا عن طريق سكني الخاص بوزارة الشؤون البلدية.

شروط التسجيل في الدعم السكني:

يجب على المستفيد أن يكون سعودي الجنسية. يجب على المستفيد أن يكون عمره 25 عاماً فأكثر. يجب على المستفيد أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة. إذا كان المتقدم أو أحد أفراد أسرته ضمن مستفيدي الدعم السكني فلا يمكن التقديم مرة أخرى. في حالة إذا كان الوالد متوفي، يلزم على الأبناء أن يقومون بالتقديم على الدعم السكني. في حالة كان المتقدم لديه منزل سكني خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، بناءا على ذلك لا يمكن التقديم على الدعم. يمكن على العائل التقديم على هذا الدعم أو النساء الأرامل أو المطلقات. ألا يكون دخل المتقدم مرتفع، ويستطيع الحصول على سكن جديد. يجب على المستفيد عدم الحصول على دعم سكني سابق.

طريقة التواصل مع الدعم السكني :

يجب على المستفيد إدراج الرسالة التي يرغب في لكي يتم إرسال إلى برنامج سكني . أن بالنسبة الخطوة الموالية، يجب على المتقدم إدخال البريد الإلكتروني ويتم إرسالها مباشرة.

ومن الجدير بالذكر قمنا من خلال موقعنا المتميز بعرض كيفية التواصل مع دعم سكني، وهذا عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني أو طريق خدمة راسلنا الرسمية.

موقع سكني يقوم بتقديم مجموعة متعددة، لكي يتم التسهيلات، والخدمات السكنية، وهذا تشمل المستشار العقاري، وأضاف إلى ذلك إصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، حيث أن يمكن الحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية والسكنية للمستفيدين، حيث أن نقوم لذلك بإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، وبناءا على ذلك الاستفادة عن طريق خدمة التصاميم الهندسية والمقاول المعتمد.