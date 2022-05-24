نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن موعد الضمان الاجتماعي و كيفية احتساب الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن موعد الضمان الاجتماعي يعد الضمان الاجتماعي المطور أحد أهم برامج الدعم النقدي التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لمساندة الأسر الأكثر احتياجا، وذلك من خلال تقديم مساعدات مالية شهرية عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، بهدف مساعدة محدودي الدخل من الأسر والأفراد في توفير متطلبات المعيشة الأساسية، وقد انطلق التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور في 20 نوفمبر من العام الماضي، كما أكدت الوزارة على أهمية تحديث بينات المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور لتجنب توقف صرف الرواتب في حال تغير البيانات، كما يمكن التعرف علي خطوات دخول الضمان الاجتماعي المطور من النفاذ الوطني و حالات وقف تطبيق الضمان.

خطوات الاستعلام عن موعد الضمان الاجتماعي

أتاحت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الاستعلام عن خدماتها عبر الموقع الرسمي لها، كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة الضمان الاجتماعي. ثم تسجيل اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية للمستفيد. كتابة كلمة المرور في المكان المخصص لها. ثم الضغط على تبويب تسجيل الدخول. النقر فوق زر الطلبات من القائمة الرئيسية للموقع. ثم الاطلاع على حالة الضمان الاجتماعي لمعرفة كافة المعلومات.

حاسبة استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

يمكن احتساب رواتب الضمان الاجتماعي المطور 1443 وفقا للتعديلات الجديدة التي أدخلتها الوزارة على النظام كالتالي:

يتحدد الراتب سواء للأسرة وللفرد من خلال جمع قيمة المبلغ المكتسب لكل أفراد الأسرة. ثم يشطب 50% من القيمة الإجمالية للدخل الشهري، ثم يضاف إلى إجمالي الأقساط السنوية. تجري مقارنة بين إجمالي الدخل المحسوب والحد الأدنى الافتراضي للمعاش التقاعدي. ثم في حال كان دخل الأسرة أكثر من الحد المكتسب يكون المتقدم غير مؤهل للدعم. إذا كان إجمالي الدخل أقل من الحد المكتسب تستحق الأسرة المعاش. ثم تأتي قيمة الدعم في حال الاستحقاق، على الشكل التالي:

رب الأسرة 1100 ريال سعودي.

كل فرد من أفراد الأسرة 550 ريال سعودي.

أسباب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

هناك مجموعة من الأسباب التي قد تؤدي إلى إيقاف معاش الضمان الاجتماعي المطور، فيما يلي نرفق الحالات التي يتم فيها إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور:

بحال فقد الشخص المستحق أي شرط من شروط استحقاق المعاش. ثم بحال ثبت أن الشخص سجل بمعلومات خاطئة وغير صحيحة سواء عن نفسه أو أسرته. بحال لم يقم الشخص بتحديث بياناته الشخصية لمدة تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بتحديث البيانات. ثم بحال لم يلتزم الشخص المستحق بالخطة التأهيلية في حال كان قابلًا لذلك. بحال اتضح للوزارة أن الفرد المسحق لا يبحث عن عمل بحال كان قادرًا بالفعل على العمل. ثم بحال لم يسارع المستحق بالبحث عن عمل من خلال منصات التوظيف التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. بحال لم يحضر المستحق عروض التدريب أو العمل التي تتناسب معه. ثم بحال اتضح للوزارة أن المستفيد مقيم بشكل دائم بأحد مراكز الإيواء التابعة للحكومة السعودية. بحال تنازل المستفيد عن الضمان الاجتماعي أو وفاة المستفيد.

متى ينزل الضمان المطور لشهر شوال 1443

هذا وقد بينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في السعودية اقتراب موعد صرف مرتبات الضمان الاجتماعي والتي من المقرر أن تكون خلال الأيام القادمة، مشيرة إلى أن صرف المرتبات الخاصة بالضمان الاجتماعي سيكون للأشخاص المستحقين بشكل أولي والذين جرى تقدمهم في المراحل السابقة ولكنهم لم يحصلوا على رواتبهم.