منحة الحج المجانية للسعوديين وغير السعوديين خطوات التقديم والحجز

تم طرح العديد من المبادرات الخيرية التي تقدم فرص أداء فريضة الحج للفئات الأكثر احتياجًا ومن أصحاب محدودي الدخل من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أن جميع خدمات الحج و كافة مصاريف نقل الحجيج وكذلك مستلزمات الحج تقدم مجانًا بشكل كامل، ويجدر بالإشارة إلى دور وزارة الحج والعمرة في تنظيم وإدارة منح الحج المجانية وتحديد الفئات الأكثر استحقاقًا وذلك بالتنسيق مع بنك الراجحي.

الشروط الواجب توافرها للحصول على إحدى منح الحج المجانية

قامت مؤسسة الراجحي الخيرية بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة بتحديد عدد من الشروط الواجب استيفائها في السعوديين الراغبين في الحصول على واحدة من منح الحج المجانية، ومن أبرز تلك الشروط ما يلي:

أن لا يقل عمر المواطن مقدم الطلب عن ٢٥ عام.

أن يكون من أصحاب الدخل المحدود وغير مقتدر على أداء فريضة الحج.

تقديم المستندات الرسمية التي تثبت الدخل الشهري للشخص مقدم الطلب لكي يتم التأكد من عدم قدرته على أداء تلك الفريضة.

أن لا يتجاوز عدد المرافقين عن شخص واحد فقط.

ألا يزيد الدخل الشهري لمقدم الطلب عن مبلغ ستة آلاف ريال سعودي.

أن يكون لديه تصريح رسمي يسمح له بزيارة أرضي المملكة العربية السعودية إذا كان من غير الحاصلين على الجنسية السعودية.

قدمنا لكم في مقال أخر المنح المتوفرة وطريقة التقديم، قم بالإطلاع عليه.

منح الحج المجانية من الراجحي لغير السعوديين

يتم تقديم حملات الحج المجانية لعدد محدد وبشروط محددة، حيث يتم فتح باب التسجيل بدءا من شهر شعبان من كل عام وذلك حتى اكتمال العدد المطلوب، ومن أبرز تلك الشروط الواجب توافرها للحصول على منحة الحج المجانية ما يلي، ويمكن التقديم عبر الموقع الرسمي لمؤسسة سليمان الراجحي.