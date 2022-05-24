التمويل الشخصي اسهل واسرع من منصة سلفة احصل علي ٥٠٠٠ ريال في ١٥ دقيقة فقط.

الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية . يداومون على البحث عن كيفية الحصول على تمويل سهل وبسيط وبدون أي تعقيدات . وكذلك يكون بدون أن يتحمل تحويل راتبه أو وجود كفيل بجانبه . كما انهم يريدون تمويل ميسر وتابع لأحكام الشريعة الإسلامية . الآن نحب أن نجيب على تلك الإجابات التي تدور في ذهن الجميع . ونعرفهم جميعا على أن تلك الإجابات جميعها متوفرة في منصة سلفة الالكترونية . منصة سلفة هي الاسرع تمويليا داخل المملكة العربية السعودية . وليس هذا فقط بل أن الهدف الاساسي من إطلاقها هو مساعدة كافة المواطنين والمواطنات السعودية فقط لاغير .منصة سلفة منصة تمويلية معتمدة من قبل النقد العربي السعودي . وجميع المعاملات التمويلية التي تقدمها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وكذلك ضوابطها . يمكنك الحصول منها على مبلغ طارئ وسريع يصل معك الى 5000 ريال سعودي . وذلك في ظرف مدة قليلة جدا وهي ربع ساعة بمعنى أنه يمكنك الحصول على تمويلك في غضون 15 دقيقة فقط . أما الآن وعبر موقعنا موقع ثقفني سوف نتعرف على تتوافر تلك الشروط في المتقدمين على منصة سلفة من عدمه . وكذلك نتعرف على الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على سلفتك من منصة سلفة .

اهم شروط الحصول علي سلفة

لا تمنح منصة سلفة القروض الشخصية تلك الا لمن هم حاملين الجنسية السعودية فقط .

كذلك يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة يتراوح ما بين عمر ١٦ حتي ٦٠ عاما.

كما أنه يجب أن يكون المتقدم سعودى الجنسية وعامل باحدي القطاعات العامة والخاصة داخل المملكة العربية السعودية.

خطوات الحصول على تمويلك من منصة سلفة

ادخل مباشرة علي موقع منصة سلفة الرسمي. الضغط علي تسجيل الدخول . ومن ثم القيام بالنقر علي تمويل شخصي. وعقب ذلك الضغط على أيقونة طلب تمويل وقم بكتابة كافة بياناتك الشخصية والهوية الوطنية الخاصة بك . وأخيرا حدد مبلغ التمويل الذي ترغب به والذي يبدأ معك من مبلغ ١٠٠٠ ريال سعودي وحتي مبلغ ٥٠٠٠ ريال سعودي ومدة التقسيط التي تناسبك .

اما الان نكون عرضنا علي حضراتكم ولكل متابعينا علي موقع ثقفنى أسهل الطرق والخطوات الي يمكنك من خلالها التسجيل و الحصول على تمويل سلفة السريع .