موعد صرف حساب المواطن في السعودية لشهر شوال 1443 تعرف عليه الآن

يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن موعد صرف حساب المواطن في السعودية لشهر شوال 1443، وهو من الأمور التي يهتم بها المستفيدين، حيث أن برنامج حساب المواطن حكومي سعودي تم إطلاقه في شهر ديسمبر من عام 2017، ويهدف البرنامج إلى تهوين الأعباء على المواطن السعودي محدود ومتوسط الدخل، وتقديم الدعم المالي اللازم للأسر المستحقة بالمملكة العربية السعودية، والتي قامت بإنشاء برنامج حساب المواطن من أجل تعويض المواطنين عن أي مخاطر قد تعتريهم بسبب التوسع الاقتصادي الشامل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في الأعوام الأخيرة، وكذلك من أجل ضمان حياة أفضل للمواطنين، وتخفيف الأعباء الحياتية عنهم لذلك نحن اليوم في هذا المقال سوف نعرض موعد صرف حساب المواطن في السعودية لشهر شوال 1443.

من المقرر أن يتم صرف الدفعة 55 من حساب المواطن الخاص بشهر يونيو 2022 لعام الموافق شوال 1443 في التاريخ يوم الخميس 10 ذي القعدة 1443هـ الموافق 9 يونيو 2022 م.

كما يوفر نظام حساب المواطن السعودي خدمة التواصل بشكل مباشر مع البرنامج، عن طريق رقم هاتف حساب المواطن بشكل مجاني، وذلك للوصول إلى خدماته سواء كانت الاستفسار عن أمر ما أو تقديم الاعتراضات على مبلغ الدعم المقدم، ويمكن من خلاله أيضا السؤال عن موعد صرف حساب المواطن في السعودية للشهر الحالي.

رقم هاتف حساب المواطن المجاني للشكاوي

يعد رقم هاتف حساب المواطن المجاني للاستفسارات والاعتراض وتقديم الشكاوى من أبرز وسائل التواصل الفعالة مع القائمين على البرنامج، ويمكن لكل المواطنين الراغبين في الاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن أو تقديم اعتراضات على حساب المواطن أو تسجيل شكاوى، أن يتصلوا على الرقم المجاني 19912.

كما أن رقم حساب المواطن المجاني للشكاوي يتميز يمونه مفتوح للعمل على تلقي استفسار وشكاوى المواطنين ، وذلك بدءا من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة العاشرة مساء طوال أيام العمل من يوم الأحد إلى الخميس، ويعتبر الرقم الموحد أسرع وأسهل وسيلة للتواصل مع خدمة العملاء القائمة على برنامج حساب المواطن.