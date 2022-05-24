عروض جرير للجوالات الايفون اقساط والاستعلام عن القسط

الاستعلام عن عروض جرير للجوالات الايفون أقساط من أكثر عمليات البحث رواجًا في المملكة العربية السعودية وبالأخص بعد ارتفاع الأسعار للأجهزة الذكية وكافة الأجهزة الإلكترونية خلال الفترة الماضية وعلى الرغم من ذلك إلا أن مكتبة جرير تساهم في تقديم عروض متعددة على الجوالات مثل عروض أقساط ايفون 13 الجديد كما أنها وفرت شروط أخذ جوال أقساط من جرير بدون كفيل لذا سنتعرف على طريقة تقسيط جوال من جرير بعد أن وفرنا متى يحق لي اخذ جهاز من stc .

عروض جرير للجوالات الايفون أقساط

وفرت مكتبة جرير مجموعة من الخدمات الإلكترونية منها الاستعلام عن طلب صيانة وهو يدخل في إطار خدمات ما بعد البيع، وهذا ما جعل هناك إقبال كبير على الشراء من خلال عروض جرير للجوالات الايفون أقساط.

وقد خصصت المكتبة تبويب كامل من أجل منتجات شركة أبل سواء أجهزة اللاب توب أو أجهزة الأيفون الذكية، وخصصت لها عدد كبير من العروض المتميزة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى خصومات وهدايا قيمة في آن واحد، ومن أبرز تلك العروض ما يلي:

متوفر نسخ وإصدارات متعددة من أبل ايفون 13 ميني وهو من الجوالات التي تتناسب مع احتياجات المواطنين، فيمكن شراء أبل ايفون ميني إصدار 13 الجديد بسعة 128 جيجا بايت، بخصم يصل إلى 9% من مكتبة جرير وشراءه بمبلغ 2999 ريال سعودي.

ولمعرفة ما هي عروض التقسيط على ذلك الجوال يمكن زيارة تقسيط مشتريات مكتبة جرير واستخدام حاسبة الأقساط، فعند إدخالك لقيمة السعر الذي سبق ووفرناه، وإدخال فترة السداد ستخرج لك قيمة الأقساط.

كما وفرت المكتبة عروض على نسخة 256 جيجا بايت باللون الأخضر ودعم الجيل الخامس ولكن بسعر أعلى يصل إلى 3579 ريال سعودي، ولكن السعر شامل لقيمة الضريبة المضافة.

وعند استلام جوال ابل ايفون 13 ميني بنفس لون النسخة السابقة ولكن بسعة 512 جيجا بايت، سيكون لديك فرصة للاستفادة من خصم 4% على إجمالي السعر والحصول عليه بسعر 4579 ريال سعودي.

تقسيط آيفون 13 برو ماكس جرير

ومتوفر إصدارات أخرى متقدمة عن الأجهزة السابقة وعلى رأسها جهاز آيفون 13 برو ماكس الجديد فعند التقسيط يستفاد العميل من التقسيط بدون كفيل وبقيمة 30 ألف ريال سعودي بحد أقصى، كما أن المكتبة توفر القبول الفوري بالتعاون مع كوارا للتمويل.