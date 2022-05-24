الاستعلام عن رصيد ألتأهيل الشامل بالسجل المدني كثيرا ما يبحث عنه المستفيدين من التأهيل الشامل لمعرفة ماهو رصيد الإعانة في التأهيل الشامل بالمملكة، كما أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على تقديم الدعم والمساعدة لذوى الدخل المحدود أو المحتاجين من خلال برنامج التأهيل الشامل الذي يعمل على تقديم الدعم المادي والإعانات لمواجهة أعباء الحياه، كما أن التأهيل الشامل بقدم العديد من الخدمات التي تخدم فئة كبيرة من فئات المملكة واصبح الاستعلام أو معرفة خطوات التسجيل في التأهيل الشامل 1442 وغيرها الكثير مقدم من التأهيل الشامل لرعاية المحتاجين في السعودية ويستطيع المستفيد ان يستعلم عن موعد الإعادة الشهرية، وذلك بواسطة الموقع الإلكتروني الخاص.

يجب صرف أعانة التأهيل فقد للموجودين في جدول الإعانات الذي يصدره نظام الرعاية، قد يسمح للمتقدمين الجدد بأخذ تقريرهم الطبية، ولكن لا يمر على صدوره سنة وأن تكون من جهة صحية معتمدة، كما يمكن اعتماد التقارير الطبية الصادرة من متخصصين في الإعاقة او نفس مرض المتقدم، تقديم تقارير طبية تؤكد أن المواطن المتقدم بالطلب يعاني من إعاقة على أن تكون مُدرجة في اللائحة التي قدمتها الوزارة، يجب معرفة أن هذه الإعانة للأشخاص المقيدون بالوزارة فقط، الذين يتم فحصهم بشكل دقيق ليتم التأكد من الإصابة التي تدفعهم للحصول على مساعدة مالية كل شهر.

الاستعلام عن رصيد التأهيل الشامل بالسجل المدني

الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالسجل المدني. يتم إدخال رقم المستفيد. بعد ذلك بإدخال رقم الهوية الوطنية. اختيار نوع الإعاقة التي يعاني منها. إدخال وكتابة كافة المعلومات المطلوبة. ثم إدخال كود التحقق. الضغط على كلمة عرض. يقوم الموقع بتحويل الشخص للتعرف على قيمة الإعانة الخاصة بالتأهيل الشامل والمواعيد الخاصة بالإعانة. يتم الحصول على المستحقات المالية الخاصة بالإعانة شهريا دون مشاكل.

الاستعلام عن التأهيل الشامل برقم الهوية

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي. بإدخال رقم الهوية الخاص به.

حيث تتيح الوزارة هذا الموقع الإلكتروني بهدف التسهيل على المواطنين والتخفيف عن ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على الإعانات. يتم الاستعلام عن التأهيل الشامل ومعرفة قيمته المالية وحالة التحديث الخاصة به.

الاستعلام عن إعادة التأهيل الشامل بالسجل المدني

الدخول على المنصة الإلكترونية الخاصة بالسجل المدني. كتابة الرقم السري للمستفيد. ثم أدخال رقم الهوية الوطنية. تحديد نوع الإعاقة التي تعاني منها من القائمة الظاهرة أمامك. يتم التأكد ان جميع البيانات تم تدوينها بشكل صحيح. الضغط على كلمة عرض. عرض صفحة تحتوي على المواعيد الخاصة به صرف الإعانة القيمة المادية.

التقديم على التأهيل الشامل

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني. يتم تحديد خدمات قطاع التنمية الاجتماعية. اختيار خدمة الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة. ثم تسجيل الدخول إلى الموقع إدخال كافة بيانات مقدم الطلب وكذلك المعلومات الخاصة بالدخل. ثم إدخال بيانات الحساب البنكي للمستفيد في حالة قبول الطلب. ثم التحديد على اقرار يتضمن صحة ودقة جميع البيانات المدخلة. الضغط على إيقونة تقديم الطلب. وصول رسالة على رقم الجوال المسجل بالموقع تفيد إرسال الطلب وبيان برقمه.

الاستعلام عن التأهيل الشامل برقم المستفيد

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية كتابة رقم المستفيد. الدخول إلى خدمة الإعانة المالية لتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة يتم تقديم طلب للحصول على الإعانة المالية الشهرية وفقا للشروط والضوابط.

إعانات التأهيل الشامل الجديد

أعانة شهرية قدرها 10 آلاف ريال سعودي، في حالة الإصابة بإعاقة في الساق اليمنى. الحصول على إعانة شهرية قدرها 10 آلاف ريال سعودي، في حالة الإصابة بإعاقة كلاً من الذراعين. 14 ألف ريال سعودي، في حالة الإصابة بشلل رباعي أو ثلاثي. في حالة الإصابة بالشلل التام، يحصل المعاق على إعانة مالية شهرية قدرها 20 ألف ريال سعودي. يتم صرف إعانة شهرية قدرها 1000ريال في حالة الإصابة بإحدى الأمراض النادرة، الصرع، الشلل الرعاش، أو فقر الدم.

رقم التأهيل الشامل الموحد

في حال إذا لم يتمكن المستخدم المستفيد من خدمة التأهيل الشامل في المملكة الحصول على خدمة الاستعلام التي يريدها، أو الرغبة في الحصول على مزيد من المعلومات أو التفاصيل الإضافية، يمكن للمستفيد من الخدمة استخدام رقم الهاتف الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للتواصل مع خدمة العملاء للرد على استفسارات المستحقين وحل مشاكل الحساب ومعرفة قيمة الدعم

التواصل مع خدمة العملاء على الرقم الموحد للبرنامج 0505616845 اومن خلاله عبر تطبيق الواتس آب. أو الرقم مخصص لسكان الرياض، وهو 4703475 ورقم في الطائف وهو 738372. أو رقم مدينة جدة، وهو 6818668 ورقم مكة المكرمة، وهو 5421774. أو التواصل على رقم أبها، وهو 2246609.

والجدير بالذكر أن نظام التأهيل الشامل يساعد في منح الإعانات إلى الأسر التي يوجد فيها شخص مسن أو معاق أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقدم إعانات مالية للأشخاص الذين لم يقدروا على العمل بسبب إصابتهم بأي من الأمراض المزمنة، كما أن نظام التأهيل الشامل أتاح طريقة تحديث بيانات التأهيل الشامل 1442 وكذلك تقدم الأوراق التي تثبت ذلك وغيرها كم الخدمات التي تخدم المحتاجين.