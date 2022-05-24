شروط الضمان الاجتماعي الجديدة والحد المانع للصرف الضمان

شروط الضمان الاجتماعي الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكل مستفيدي المعاش من الدولة، وتم التحديث للشروط لمعرفة المستحقين الدعم المالي وكذلك وضع حد للمعاش على حسب أفراد الأسرة المنتفعين، كما يقدم النظام الجديد آليات تتعلق بتقديم المساعدة للمستفيدين من التأمين في حالات الكوارث أو الأزمات التي قد يتعرض لها المستفيد، حيث يمكن لجميع المواطنين السعوديين المستوفين التقدم بطلب للحصول على معاش الشيخوخة بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي، ويقدم الضمان الكثير من الخدمات للمستحقين لمواجهه صعوبات وظروف الحياه، ويجد العديد من الاستعلامات الخاصة بالضمان وموعد نزوله وكذلك الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي في السجل المدني.

وقد أولى النظام الجديد المرأة السعودية بالاهتمام حيث جعلها من المستحقين للدعم في حال كانت مطلقة أو أرملة أو كانت عائلة لأسرة عائلها غائب أو مهاجر، والعمل على تطوير وتحسين قدرات القوى العاملة للاندماج في سوق العمل حيث تعمل على توفير دورات تدريبية للمستفيدين، هذه الدورات تساهم في رفع كفائتهم.

شروط الضمان الاجتماعي الجديدة

يجب على كل من يرغب بالحصول على معاش الضمان الاجتماعي أن تتوافر فيه الشروط اللازمة للاستحقاق المعاش

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم في المملكة. يجب أن يتم تقديم دليل على الإعاقة. يُستثنى من شروط الجنسية: غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة الغير سعودية والمطلقة ولديها أطفال سعوديون. يجب أن يكون للمرأة تصريح إقامة ساري. يجب تقديم دليل على الحال على طلب الضمان الاجتماعي. دليل على زواج المرأة من غير السعودية بحسب وثيقة رسمية. يجب أن يكون الأطفال مقيمين في المملكة مع إقامة سارية المفعول. يجب أن يستوفي المتقدم معايير حيازة الثروة. يكون الدخل المحسوب لعائلة أو أسرة مستقلة أقل من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي المحسوب.

الحد المانع لصرف الضمان الاجتماعي الجديد

قد حددت وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية الحد المانع لمعرفة استحقاق كل اسره على حسب عدد الأفراد بها

قيمة مبلغ الحد المانع للأسرة التي تتكون من فرد واحد إلى 2001 ريالاً سعودياً. تصل قيمة مبلغ الحد المانع للأسرة التي تتكون من فردين إلى 2570 ريالاً سعودياً. العائلة مكونة من 3 أفراد بحد أقصى 3140 ريال سعودي. قيمة الحد المانع للأسرة التي تتكون من 4 أفراد إلى 3710 ريالاً. الحد المانع للعائلة المكونة من 5 أفراد بحد أقصى 4280 ريال سعودي. قيمة مبلغ الحد المانع للأسرة التي تتكون من ستة أفراد إلى 4840 ريالاً. العائلة مكونة من 7 أفراد الحد الأقصى هو 5،420 ريال سعودي تصل قيمة مبلغ الحد المانع للأسرة التي تتكون من ثمانية أفراد إلى 6000 ريالا. تصل قيمة مبلغ الحد المانع للأسرة التي تتكون من تسعة أفراد إلى 6560 ريالاً سعودياً.

حالات وقف صرف المعاش