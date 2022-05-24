ما هي شروط زواج السعودي من أجنبية 1443؟ وزارة العدل بالتعاون مع الداخلية تحسم الأمر

تحدد الحكومة في المملكة العربية السعودية شروط الزواج السعودي من أجنبية وذلك من خلال تعاون مشترك بين وزارتي العدل والداخلية، والتي يجب أن تتوفر في الزوج لإتمامه، كما أنها تحدد فئات معينة يجب أن لا تتزوج من أجنبية تحت أي حال وان الزواج سوف لا يتم طويله، ويكون غير قانون وسنعرض خلال موقع ثقفني السطور التالية شروط زواج السعودي من أجنبية وأيضا الفئات الممنوعة من هذا الزواج.

ما هي شروط زواج السعودي من أجنبية 1443؟

يخضع زواج الرجل السعودي من المرأة الأجنبية التي تقيم في المملكة العربية السعودية لعدة ضوابط وشروط يجب أن تكون مستوية، حتى ليتمكن الزوج من توثيق عقد الزواج ويصبح عقدا رسميا ويكون الزواج قانونيا، ومن هذه الشروط ما يلي:

أن لا يكون الزوج من الفئات التي تمنع من زواج أجنبيات.

يجب أن يكون عمر الزوج أكثر من 40 عام و يقل عن 65 عام

يجب ان يكون عمر المرأة أكثر من 25 عاما،و اذا كان الرجل متزوج من سيدة سعودية في عند زواجه من أجنبية يشترط أن يقوم بتقديم تقرير طبي من وزارة الصحة بأن زوجته لديها عقم وغير قادرة على متطلبات الزوجية.

يجب أن يكون الدخل الشهري للزوج السعودي الذي يرغب من الزواج بأجنبية اكثر من 3000 سعودي في الشهر

أن يكون لديه مسكن مناسب وملائم للزواج

إذا كانت زوجة الرجل السعودي متوفيه فيجب عليه تقديم شهادة الوفاة وعقد الزواج

السيدة الأجنبية تقيم في المملكة يجب أن تكون لديه إقامة سارية

يجب أن يحصل على تعريف من الغرفه تجارية إذا كان الزوج يعمل في إحدى الجهات الخاصة أو الأهلية داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يحضر مشهد من الشرطة يثبت ان ليس لديه أي عمل إذا كان لا يعمل.

يجب أن يقوم الزوج بإتمام جميع الإجراءات بنفسه فلا يتم بتوكيل، حيث أن ذلك ينطبق إذا كانت الزوجة غير أجنبية بينما إذا كانت أجنبية لا يجوز عمل توكيل.





الفئات الغير مسموح بالزواج من أجانب

تحدد الحكومة في المملكة العربية السعودية الفئات التي يحق لها الزواج من أجنبيات بعد أن تتوافر فيها الشروط السابقة وهذه الفئات التي لا يسمح لها بالزواج الأتي: