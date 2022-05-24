ما هي شروط زواج السعودي من أجنبية 1443؟ وزارة العدل بالتعاون مع الداخلية تحسم الأمر

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تحدد الحكومة في المملكة العربية السعودية شروط الزواج السعودي من أجنبية وذلك من خلال تعاون مشترك بين وزارتي العدل والداخلية، والتي يجب أن تتوفر في الزوج لإتمامه، كما أنها تحدد فئات معينة يجب أن لا تتزوج من أجنبية تحت أي حال وان الزواج سوف لا يتم طويله، ويكون غير قانون وسنعرض خلال موقع ثقفني السطور التالية شروط زواج السعودي من أجنبية وأيضا الفئات الممنوعة من هذا الزواج.
ما هي شروط زواج السعودي من أجنبية 1443؟
يخضع زواج الرجل السعودي من المرأة الأجنبية التي تقيم في المملكة العربية السعودية لعدة ضوابط وشروط يجب أن تكون مستوية، حتى ليتمكن الزوج من توثيق عقد الزواج ويصبح عقدا رسميا ويكون الزواج قانونيا، ومن هذه الشروط ما يلي:
- أن لا يكون الزوج من الفئات التي تمنع من زواج أجنبيات.
- يجب أن يكون عمر الزوج أكثر من 40 عام و يقل عن 65 عام
- يجب ان يكون عمر المرأة أكثر من 25 عاما،و اذا كان الرجل متزوج من سيدة سعودية في عند زواجه من أجنبية يشترط أن يقوم بتقديم تقرير طبي من وزارة الصحة بأن زوجته لديها عقم وغير قادرة على متطلبات الزوجية.
- يجب أن يكون الدخل الشهري للزوج السعودي الذي يرغب من الزواج بأجنبية اكثر من 3000 سعودي في الشهر
- أن يكون لديه مسكن مناسب وملائم للزواج
- إذا كانت زوجة الرجل السعودي متوفيه فيجب عليه تقديم شهادة الوفاة وعقد الزواج
- السيدة الأجنبية تقيم في المملكة يجب أن تكون لديه إقامة سارية
- يجب أن يحصل على تعريف من الغرفه تجارية إذا كان الزوج يعمل في إحدى الجهات الخاصة أو الأهلية داخل المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يحضر مشهد من الشرطة يثبت ان ليس لديه أي عمل إذا كان لا يعمل.
- يجب أن يقوم الزوج بإتمام جميع الإجراءات بنفسه فلا يتم بتوكيل، حيث أن ذلك ينطبق إذا كانت الزوجة غير أجنبية بينما إذا كانت أجنبية لا يجوز عمل توكيل.
الفئات الغير مسموح بالزواج من أجانب
تحدد الحكومة في المملكة العربية السعودية الفئات التي يحق لها الزواج من أجنبيات بعد أن تتوافر فيها الشروط السابقة وهذه الفئات التي لا يسمح لها بالزواج الأتي:
- الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلي المرتبة الممتازة.
- إذا كان الموظف على الدرجة الرابعة عشر والخامسة عشر.
- جميع أعضاء السلك القضائي في ديوان المظالم وزارة العدل و كتابة العدل وأيضا الموظفون في الديوان الملكي وأعضاء مجلس الشورى والموظفين في مجلس الوزراء والدبلوماسيين والإداريين في وزارة الخارجية.
- الأشخاص المنتسبين للقوات المسلحة مثل الضباط.
- الأفراد الذين يعملون في وزارة الدفاع وزارة الطيران بالإضافة إلى الحرس الوطني وقوات الأمن الداخلي.
- الأشخاص الذين يعملون في الاستخبارات العامه سواء من العسكريين أو المدنيين.
- الطلاب الذين يدرسون في خارج المملكة سواء كانوا من بعثه او على نفقة الدولة أو يدرسون على حسابهم.
- رؤساء مجلس الشركات المساهمة وأيضا الأعضاء المنضمين لهذه الشركة.
- جميع الموظفين في وزارة الداخلية، وزارة الطيران، وزارة الدفاع بالإضافة إلى أعضاء هيئه التحقيق.
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