استعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي ورابط الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد

استعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي، هو أهم ما يبحث عنه المستفيدين من الضمان الاجتماعي الآن، خاصة المستفيدين الجدد، ممن قاموا بالتسجيل مؤخرًا، بعد أن قامت الموارد البشرية السعودية، بإعادة فتح باب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، لمن لم يحالفهم الحظ والنصيب، للالتحاق بها والاستفادة منها بشكل كبير من قبل، وقد تم إعادة فتح باب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر 2022، مع العلم أنه قد تم صرف مبلغ الدعم للدفعة السادسة، منذ أيام مضت لهذا الشهر، وذلك لكل من استوفى كافة شروط نظام الضمان المطور الجديد، ويمكنك إجراء استعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي، عن طريق استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني، أو ما يعرف بعمل الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد، أو إجراء الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية، من خلال رابط الضمان الاجتماعي الجديد، أو إجراء الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي.

حسابي في الضمان الاجتماعي

سجل الدخول إلى رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور. وبعد ذلك ادخل إلى بوابة الضمان الاجتماعي الجديد. ثم أنشئ وافتح حساب مستخدم جديد. وبعدها اختر أيقونة “الخدمات الإلكترونية”. وبعد ذلك انتقل للضغط على أيقونة “حماية المعاشات”. ثم الدخول املأ البيانات الشخصية المطلوبة أمامك بكل دقة. وبعدها حدد مكتب الضمان الاجتماعي. حتى تتمكن من سحب الدعم شهريا من خلاله. وبعد ذلك حدد إلى أي فئة تنتمي. ثم ابدأ في استكمال ملء البيانات المتبقية. وبعدها اختر الموافقة على كافة الشروط والأحكام التي وضعتها الموارد البشرية. وأخيرًا قم بعمل إرسال الطلب.

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني

يمكنك إجراء استعلام الضمان الاجتماعي الآن، باتباع عدة خطوات بسيطة، من خلال رابط الضمان الاجتماعي الرسمي، من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لضمان أمان الرابط والاستخدام، وبعدها قم بعمل استعلام عن أهليتك لصرف مستحقات الضمان، إذا كنت أحد المستفيدين الجدد. وذلك كما يلي: