للسعودي والمقيم 20 ألف ريال بدون كفيل وبدون رسوم بالتقسيط الميسر شهريًا

أتاحت شركة اليسر للتمويل فرصة الحصول على التمويل الشخصي الأصغر سواء كان العميل المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم بالسعودية كذلك نجحت الشركة في توفير التمويل بمزايا عديدة ومنها توفير التمويل بالتقسيط الميسر شهريًا لمدة زمنية تصل إلى ثلاث سنوات كما يعتبر ذلك التمويل من أفضل التمويلات المتاحة بالشركة لأنها تمتاز بالموافقة الفورية عند الطلب من خلال الأونلاين بشرط أن يكون العميل المتقدم قد أرسل كافة الأوراق المطلوبة مع تطبيق الأحكام والشروط الواجبة للتمويل الشخصي الأصغر ويتم الآن التقديم للحصول على تمويل شخصي فوري بأقساط ميسرة ومرنة بدون كفيل أو ضامن حاصل على الجنسية إيضًا التمويل بدون رسوم إضافية على المبلغ التمويلي الذي قد يصل إلى 20,000 ريال سعودي ومتاح الآن التمويل لجميع الجنسيات المختلفة في السعودية من خلال موقع شركة اليسر للإجارة والتمويل.

كافة الشروط الأساسية للحصول على تمويل شركة اليسر بالمملكة

منحت الشركة أفضل تمويل شخصي بموافقة فورية في السعودية فهو لخدمة جميع العملاء السعوديين أو المتقدمين في المملكة تحت ضوابط وشروط محددة من شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية لهذا العام الحالي 1443 هجريًا ويصل مبلغ التمويل إلى 20,000 ريال بشروط ميسرة سوف نوضحها في مقال اليوم عبر موقع ثقفني كما يلي بكل التفاصيل الهامة:

يشترط التمويل الأصغر أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 22 سنه حتى 60 سنه بخلاف العسكرين حتى عمر التقاعد العسكري بالمملكة فقط لا غير.

يحتاج العملاء السعوديين أو المقيمين توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن ثلاث أشهر فقط في أي جهة عمل سواء كان قطاع حكومي أو خاص بالمملكة.

توفير الدخل المناسب بحد أدنى خمسة آلاف ريال سعودي بالمملكة للموافقة على تمويل شركة اليسر في السعودية.

كافة المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل