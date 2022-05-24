نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للسعودي والمقيم 20 ألف ريال بدون كفيل وبدون رسوم بالتقسيط الميسر شهريًا في المقال التالي
أتاحت شركة اليسر للتمويل فرصة الحصول على التمويل الشخصي الأصغر سواء كان العميل المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم بالسعودية كذلك نجحت الشركة في توفير التمويل بمزايا عديدة ومنها توفير التمويل بالتقسيط الميسر شهريًا لمدة زمنية تصل إلى ثلاث سنوات كما يعتبر ذلك التمويل من أفضل التمويلات المتاحة بالشركة لأنها تمتاز بالموافقة الفورية عند الطلب من خلال الأونلاين بشرط أن يكون العميل المتقدم قد أرسل كافة الأوراق المطلوبة مع تطبيق الأحكام والشروط الواجبة للتمويل الشخصي الأصغر ويتم الآن التقديم للحصول على تمويل شخصي فوري بأقساط ميسرة ومرنة بدون كفيل أو ضامن حاصل على الجنسية إيضًا التمويل بدون رسوم إضافية على المبلغ التمويلي الذي قد يصل إلى 20,000 ريال سعودي ومتاح الآن التمويل لجميع الجنسيات المختلفة في السعودية من خلال موقع شركة اليسر للإجارة والتمويل.
كافة الشروط الأساسية للحصول على تمويل شركة اليسر بالمملكة
منحت الشركة أفضل تمويل شخصي بموافقة فورية في السعودية فهو لخدمة جميع العملاء السعوديين أو المتقدمين في المملكة تحت ضوابط وشروط محددة من شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية لهذا العام الحالي 1443 هجريًا ويصل مبلغ التمويل إلى 20,000 ريال بشروط ميسرة سوف نوضحها في مقال اليوم عبر موقع ثقفني كما يلي بكل التفاصيل الهامة:
- يشترط التمويل الأصغر أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 22 سنه حتى 60 سنه بخلاف العسكرين حتى عمر التقاعد العسكري بالمملكة فقط لا غير.
- يحتاج العملاء السعوديين أو المقيمين توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن ثلاث أشهر فقط في أي جهة عمل سواء كان قطاع حكومي أو خاص بالمملكة.
- توفير الدخل المناسب بحد أدنى خمسة آلاف ريال سعودي بالمملكة للموافقة على تمويل شركة اليسر في السعودية.
كافة المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل
- يمتاز التمويل الشخصي بأقساط شهرية ميسرة لمدة ثلاث سنوات لدى شركة اليسر.
- شركة اليسر للتمويل توفر التمويل مطابقًا مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
- تمويل شخصي بموافقة فورية لجميع العملاء السعوديين والمقيمين في السعودية بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي بضوابط شركة اليسر.
- التمويل الميسر بدون رسوم إدارية حتى 20 ألف ريال سعودي لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للسعودي والمقيم 20 ألف ريال بدون كفيل وبدون رسوم بالتقسيط الميسر شهريًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.