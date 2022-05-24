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منتج التمويل الشخصي مع المزايا، حيث صممت منتجات المرابحة للتمويل الشخصي لتلبية الاحتياجات المالية المختلفة ، حيث يتوفر التمويل من خلال احتياجات بسيطة ، بالإضافة إلى سرعة التنفيذ ومرونة كبيرة في طرق الدفع ، كما توفر الشركة مجموعة متنوعة من وسائل الاتصال ، بما في ذلك الذهاب إلى عنوان الشركة ، والاتصال على رقم الواتس آب 920033868 أو القيام بإرسال طلب منتج القرض الشخصي عبر خدمة الهاتف أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى [email protected] على نفس الرقم السابق. منتج التمويل الشخصي مع المزايا مبلغ تمويل من 5،000 ريال إلى 250،000 ريال

التمويل الشخصي متوافق تمامًا مع قواعد وأنظمة الشريعة الإسلامية

متوافق تمامًا مع قواعد وأنظمة الشريعة الإسلامية فترات سداد مرنة تصل إلى 60 شهرًا ، أي ما يعادل 5 سنوات. كيف اعرف شروط تمويل شركة مرابحة مرنة للأفراد الراتب في القطاع الحكومي لايقل عن 3000 ريال والراتب في القطاع الخاص لايقل عن 6000 ريال. أن يكون موظفًا حكوميًا أو موظفًا في شركة معتمدة من شركة مرابحة مرنة ألا تقل مدة العمل والخدمة في القطاعين شبه الرسمي والحكومي عن شهر للقطاع الخاص ، مدة لا تقل عن 12 شهرًا ، باستثناء العاملين في قطاع البنوك أو قطاع الاتصالات ، الذين يجب أن يستمروا في العمل على الأقل. ثلاثة أشهر يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 18 عامًا. الأوراق اللازمة للحصول على التمويل الشخصي أحضر نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك

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زيارة أحد فروع الشركة وتقديم المستندات السابقة للموظف المختص. ماذا تقدم شركة مرابحة مرنة تقدم الشركة الكثير من الخدمات والمنتجات الشخصية للأفراد ، كل ذلك مقابل خدمة السيارة أو النقد بدفع الرسوم الدراسية ، وهناك بعض المزايا والشروط ، بالإضافة إلى بعض الأسئلة الشائعة لدى العملاء حول الخدمة ، بما في ذلك الأموال المقدمة إلى الزبون سواء كان مؤهلا للشريعة الإسلامية؟ الجواب أن جميع منتجات التمويل تتوافق مع أصول وضوابط الشريعة الإسلامية. عمر شويل - جدة منتج التمويل الشخصي مع المزايا والشروط والمستندات 2022 مرابحة مرنة - ثقفني

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