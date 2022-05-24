نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “absher.sa” ننشر اليكم الان شروط استخراج جواز سفر جديد عبر منصة أبشر 1443 في المقال التالي
أوضحت وزارة الداخلية السعودية رسميا بعض التفاصيل الهامة المتعلقة بالخطوات التي يجب توافرها لكي يتم استخراج جواز سفر جديد من خلال منصة أبشر، وذلك في اطار تساؤل عدد كبير من المواطنين عن كيفية إجراء هذه الخدمة بشكل الكتروني، وذلك بعدما تم توفيرها ضمن واحدة من الخدمات الهامة من قبل المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، وهي واحدة من الخدمات التي توفر الكثير من الوقت والجهد على الأشخاص المستخدم في إجراء هذه الخدمات من خلال الطرق التقليدية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور التعرف على على شروط استخراج جواز سفر جديد الكترونيا عبر منصة أبشر.
شروط استخراج جواز سفر جديد عبر منصة أبشر
وقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها لكي يتم استخراج جواز سفر جديد من خلال موقع أبشر، ومن أهم هذه الشروط التي تم تحديدها ما يلي.
- يشترط ان يتم تسديد كافة الرسوم الخاصة باجراء هذه الخدمة والتي تصل الى 300 ريال سعودي لجواز السفر الذي تكون مدته خمس سنوات، في حيث تكون 600 ريال سعودي في حالة جواز السفر لمدة عشر سنوات.
- من الضروري الا يكون هناك اي مخالفات مرورية وفي حالة تواجدها يجب ان يتم سدادها.
- من الضروري وجود بصمة للشخص الذي يرغب في استخراج جواز سفر سعودي،
- يجب ان تكون الهوية الوطنية سارية المفعول.
خطوات استخراج جواز سفر سعودي عبر منصة أبشر
وقد تم تحديد خدمة استخراج جواز سفر سعودي ليتم اجراءها الكترونيا من خلال منصة أبشر، من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الولوج الى الموقع الرسمي الخاص بمنصة أبشر الالكترونية.
- يتم اختيار الخدمات الالكترونية المتاحة من خلال الموقع.
- يتم تحديد خدمة استخراج جوازات السفر.
- اختيار خدمة استخراج جواز سفر سعودي.
- يتم ادخال كافة البيانات الاساسية المطلوبة من المستخدم بشكل صحيح عبر الموقع.
- ادخال رقم الهوية الوطنية ومن ثم كافة المستندات والاوراق المطلوبة بشكلٍ صحيح.
- عقب ادخال كافة البيانات يتم اختيار ايقونة تقديم الطلب لكي يتم استخراج جواز السفر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “absher.sa” ننشر اليكم الان شروط استخراج جواز سفر جديد عبر منصة أبشر 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.