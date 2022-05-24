نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن غرامات التأمينات الاجتماعية وشروط تقديم طلب إعفاء في المقال التالي
الاستعلام عن غرامات التأمينات، حيث يبحث عدد الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية من أصحاب الأعمال وأصحاب المؤسسات في المملكة العربية عن قيمة الغرامة المالية التي يجب دفعها من جانبهم حالة توقيع غرامة عليهم من جانب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتم فرض هذه الغرامات الناتجة عن عدم تسجيل العاملين لديهم أو لأي مخالفات من أي مخالفة أخري، ويتم الاستعلام عن غرامات المؤسسات بشكل إلكتروني من خلال منصة المؤسسة الإلكترونية دون الذهاب لمقرات عمل المؤسسة، بما يعمل علي توفير الوقت والجهد لجميع أصحاب الأعمال في المملكة، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن غرامات التأمينات.
الاستعلام عن غرامات التأمينات
وفرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال منصتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن غرامات التأمينات الموقعة عليهم من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي:
- يجب الدخول مباشرة إلي رابط الاستعلام التالي: التأمينات الاجتماعية.
- النقر علي تبويب تسجيل من أعلي الصفحة.
- تحديد الدخول من خلال تبويب الأعمال الخاصة بصفحة المستفيد.
- تطلب المنصة أن يتم إدراج بيانات الحساب ثم الضغط على أيقونة الدخول.
- يجب تحديد المنشأة التي تم فرض الغرامات الموقعة عليها من واجهة الموقع.
- النقر على تبويب الخدمات المالية من القائمة المنسدلة.
- الاطلاع على قيمة الغرامات المالية الخاصة بالتأخير من خلال النقر علي تبويب (تفاصيل المنشأة).
شروط تقديم طلب إعفاء لغرامات التأخير الخاصة بالتأمينات
وضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الشروط العامة التي يجب توافرها من جانب أصحاب الأعمال من أجل تقديم طلب إعفاء من غرامات التأخير، ويتم التقديم بهذه الشروط:
- يشترط ألّا يسبق لصاحب العَمل أن يكون قد حصل على إعفاء في وقت ماضي.
- يتوجب عدم توافر أي مخالفات أو أي إصابات عمل مُستحقة قد تم تسجيلها على المؤسسة أو المنشأة.
- يجب أن يتم تسجيل جميع العاملين في المنشأة التي ترغب بتقديم طلب الإعفاء.
- يتوجب ألا يكون هناك أي إجراءات نظامية معلقة علي المنشأة أو المؤسسة التي ترغب في تقديم طلب إعفاء.
- تقديم كافة المستندات التي تطلبها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال مدّة تقديم طلب الإعفاء.
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