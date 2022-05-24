بنك الرياض صرف الدعم السكني الدفعة الجديدة شهر مايو 2022 للمستفيدين

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عمر شويل - جدة قام صندوق التنمية العقارية بالإعلان عن إيداع الدفعة الجديدة لشهر مايو من الدعم السكنى للمستفيدين من البرنامج في بنك الرياض، وتتوالى إيداع الدعم في باقي البنوك بطريقة متتابعة، وذلك ردا من الحساب الرسمي للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على أسئلة العديد من مستفيدي الدعم السكنى عن موعد نزول الدعم السكنى، حيث يعد البرنامج واحد من البرامج الدعم الهامة داخل المملكة العربية السعودية لمساندة الآسر على التكيف مع واقع الحياة المعيشية وسوف نوضح من خلال المقال صرف الدعم السكني في بنك الرياض وشروط استمرار الصرف للمستفيدين.

بنك الرياض صرف الدعم السكني شهر مايو 2022

في شهر مايو تم إيداع الدفعة الجديدة من الدعم السكنى في حساب المستفيدين في بنك الرياض بتاريخ 24 مايو 2022 م والموافق 23 شوال 1443 هـ، حيث سوف يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين اليوم الرابع والعشرين من الشهر الميلادي كما جاء ذلك بحسب رد حساب خدمات المستفيدين على أسئلة أحد المواطنين عن موعد صرف الدعم السكنى، كما تم التوضيح إنه سوف يتم إيداع الدعم السكنى في معظم البنوك اليوم، في حساب المستفيدين من أحد برامج التمويل العقاري سواء برنامج البناء الذاتي أو وحدة تحت الإنشاء أو وحدة سكنية جاهزة، وغيرها من البرامج المتوفرة لدى حكومة السعودية.

استمرارية صرف الدعم السكني للمواطنين

يتساءل الكثير من المواطنين في السعودية عن استمرار صرف الدعم السكنى الشهرى، وقد جاء الرد من الحساب الرسمي العناية بالمستفيدين التابع لـ صندوق التنمية العقارية حيث أن التمويل العقاري مستمر في حال كانت حاله الطلب موافق عليه مدعوم، ويعنى ذلك إنه تمت الموافقة على صرف الدعم ويجب التوجه إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات والتحقق من البيانات المسجلة والقيام بالصرف.

شروط الدعم السكني 1443

أكد الصندوق العقاري أنه لاستمرار الحصول على الدعم المالي السكنى للمستفيدين من الذين أكملوا ثلاث سنوات من العقد التمويلي سرعة تقديم شهادة إتمام البناء لاستمرار صرف الدعم ويجب توافر بعض الشروط لدى المواطن المستفيد لصرف الدعم السكني 2022 وتتلخص الشروط في الآتي: