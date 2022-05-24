نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في نظام فارس الجديد وكيفية تعديل البيانات في المقال التالي
خطوات التسجيل في نظام فارس، لقد تم إنشاء نظام فارس لكي يساعد في توفير العديد من الخدمات للمواطنين، والتي تستهدف فئة المعلمين، كما أنها تقوم بمساعداتهم من خلال هذا النظام وتخفف عنهم أعباء الذهاب إلى الإدارات التعليمية، فلقد أصبح بإمكان المعلمين والمعلمات إرسال كافة طلباتهم تلقائيا عن طريق التسجيل في منصة فارس إلكترونياً، أيضا يستطيع المعلم عبر موقع نظام فارس تغيير البيانات الخاصة بالطلبات الجديدة، كما يمكن للمعلمين تقديم طلبات للإجازات من خلاله.
خطوات التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد:
- في البداية على المعلم القيام بتسجيل الدخول إلى منصة نظام فارس على الإنترنت.
- بعد ذلك يقوم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية، ثم يقوم بتحديد زر الإنشاء “مستخدم جديد”.
- ثم بعد هذا عليك كتابة رقم السجل المدني.
- كما يجب على المعلم إدخال رقم الآيبان، والذي يتم ذكره مع الراتب الخاص بالمعلم.
- كذلك يجب كتابة كافة البيانات المطلوبة مثل: “رقم البريد الإلكتروني / رقم الهاتف”.
- أيضا سوف يظهر أمامك رمز التحقق في رسالة نصية، عليك كتابته في خانته المخصصة.
- شرط أساسي على المعلم الضغط على خيار “تنفيذ”.
- يشترط عليك الدخول إلى نافذة التسجيل، ثم اضغط على زر “تفعيل المستخدم”.
- عليك القيام بإدخال رقم الهوية، ثم بعد ذلك اضغط على أيقونة “إرسال”.
- في النهاية ستجد نفسك مسجلاً في نظام فارس للخدمة الذاتية الجديد.
كيفية تعديل بياناتك في نظام فارس:
يمكنك تعديل بياناتك في نظام فارس من خلال اتباع الخطوات التالية:
- بادئ ذي بدء قم بتسجيل الدخول إلى منصة نظام فارس الإلكترونية.
- ثم ستفتح أمامك الصفحة الرئيسية، قم بعدها بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- بعد ذلك سوف يظهر لك الرقم المرئي، عليك كتابته في مكانة المخصص.
- كما يجب عليك النقر على القائمة الرئيسية واختر منها صلاحية البيانات.
- ثم قم بالضغط على أيقونة”المؤهل”.
- بعدها ستظهر أمامك قائمة بها كافة المؤهلات، قم منها بتحديد مؤهلك.
- أيضا عليك إدخال كافة المعلومات المطلوبة، ثم قم بتعديل جميع البيانات التي ترغب في تعديلها.
- بعد هذا قم بالضغط على “إضافة” بعد رفع المستندات والوثائق المطلوبة.
- في النهاية تأكد من سلامة البيانات، بعدها اضغط على زر “تطبيق”.
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