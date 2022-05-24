نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتفادي إيقاف الدعم.. البرنامج يُعلن طريقة تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن حساب المواطن قد أعلن عن الإمكانية لتحديث الحسابات لجميع المستخدمين، فهو أمراً كان يشغل بال الكثيرين بكافة أنحاء السعودية وطرحها جميع المستفيدين من البرنامج، حتى يستكملوا جميع العمليات الإضافية بحين أن التحديث للبيانات الخاصة بالبرنامج يكن بكل فترة وفقاً لضمان الاستمرار لهذا الدعم الذي يقدم شهرياً، ولذلك فإننا عبر مقالنا من خلال موقع ثقفني هذا سنوضح لكم طريقة تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1443.

تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1443

إن عمليات التحديث لحساب المواطن باستخدام رقم الهوية لهذا العام 1443 يتم من خلال الاتباع خطوات تسهل عليكم هذا الأمر وهي كالآتي:

تنتقل لموقع حساب المواطن.

تقوم بتسجيل الدخول للحساب عن طريق الاستخدام لاسم المستخدم وكلمة السر.

تختار بعد ذلك صفحة البيانات الشخصية.

تعرض كافة البيانات للتأكيد.

تدخل جميع البيانات الجديدة.

تحقق من كافة البيانات المدخلة.

تضغط بعد ذلك على زر التحديث.

شروط تلزم التسجيل بحساب المواطن

إن حساب المواطن يحدد كافة الشروط الواجب توفرها للتسجيل بالبرنامج، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

ضرورة كون الشخص المستفيد لديه الجنسية السعودية ويقيم بداخلها بوقت التقديم للطلب.

إن كان المتقدم يعيش بالخارج فلا تتجاوز مدة إقامته ستة أشهر.

دخل الشهر لا يكون أكثر من 3000 ريالاً سعودياً.

عمر المستفيد لا يقل عن 35 عام.

ألا يكون هناك سجل تجاري او حتى عقاريا لدى الشخص المتقدم

عدم امتلاك المتقدم عقارات أو حتى أراضي زراعية تكن مساعدة له بتحقيق الربح.

التسجيل بحساب المواطن

توجد بعض الخطوات السهلة البسيطة التي تساهم في إتمام عملية التسجيل بشكل سهل وبسيط، وإليكم طريقة التسجيل بحساب المواطن وهي كالآتي:

تقوم بزيارة الموقع الخاص بحساب المواطن https://ca.gov.sa.

حدد التسجيل بالبرنامج المتواجد بالصفحة الرئيسية.

تدخل الرقم التعريفي الذي يخصك بعد الاسم.

الإدخال رقم الهاتف.

تدخل كافة البيانات التي يتم طلبها.

ثم بعد ذلك تدخل رقم الحساب المصرفي وهو الآيبان.

تضغط بعد ذلك على كلمة تسجيل.

طريقة الاستعلام عن حساب المواطن

توجد طريقه للاستعلام تساعدك في معرفة ما تريد عن حساب المواطن، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي: