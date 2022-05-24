نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان لشهر يونيو 2022 راتب ذو القعدة وشروط الاستحقاق sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بصورة كبيرة من قبل المستفيدين من دعم الضمان الجديد المطور عن موعد نزول الضمان لشهر يونيو 2022، وذلك مع اقتراب موعد صرف الضمان لشهر ذو القعدة 1443، وكما هو معروف فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت بتحديد الأول من كل شهر ميلادي ليتم صرف راتب الضمان فيه، هذا في حالة لم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية، ولو صادف يوم الصرف عطلة رسمية يتم تقديم الموعد يوم أو تأخيره يوم.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 من أهم الأشياء التي يتم البحث عنها عبر محرك البحث جوجل، لرغبة الكثير من المستفيدين القدامى أو من يرغب في التسجيل لأول مرة من الاستفادة من راتب الضمان الشهري، وهذا الراتب يقدم كل شهر للمستفيدين المستوفيين لشروط استحقاق الضمان المطور. وسوف نلقي الضوء في هذا المقال وعبر موقعكم ثقفني المميز عن شروط استحقاق الضمان المطور وكذلك موعد صرف الضمان لشهر ذو القعدة 1443.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa. هي المنصة الإلكترونية التي يتم من خلالها التسجيل في الضمان المطور الجديد. وقد قامت وزارة الموارد البشرية بتوفير منصة إلكترونية تسهيلاً على الراغبين في التقديم والتسجيل. يتم من خلالها رفع جميع المستندات وإدخال كل البيانات المطلوبة.

موعد نزول الضمان لشهر يونيو 2022

كما ذكرنا لكم في الفقرة الأولى أن وزارة الموارد البشرية قامت بتثبيت موعد الصرف ليكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي. لذلك من المقرر أن يتم صرف الضمان الجديد لهذا الشهر مايو يوم الأربعاء بتاريخ 02\11\1443 الموافق 01\06\2022. كما يجب على جميع المستفيدين تحديث البيانات الخاصة بهم باستمرار حتى لا يتم تجميد الراتب ووقف الحساب.

عداد نزول الضمان لهذا الشهر ذو القعدة 1443

الضمان الجديد تسجيل دخول sbis.hrsd.gov.sa

يتم التسجيل في الضمان المطور الجديد إلكترونياً من خلال رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa. حيث يقوم الراغب في التسجيل بالدخول على رابط منصة الدعم وإدخال جميع البيانات والمستندات اللازمة. واتباع جميع خطوات التسجيل المطلوبة بشكل صحيح والنقر على تسجيل. وبعد نجاح عملية التسجيل تقوم اللجنة المختصة بفحص الطلب. وفي حال القبول يتم إرسال رسالة للمستفيد عبر الجوال الخاص به أو عبر الإيميل الإلكتروني. ومفاد هذه الرسالة أنه تم قبولك ضمن المستحقين لراتب الضمان.