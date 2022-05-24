نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي ينزل الضمان الاجتماعي المطور لشهر شوال 1443 وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوماً بعد يوم يتوافد المواطنين في المملكة العربية السعودية على رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور التابع إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بعدما تم الإعلان عن اقتراب موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد، خلال الأيام القليلة المقبلة، وعليه فقد طرح المتابعين تساؤلات عديدة حول طريقه التسجيل وشروط الاستحقاق وتاريخ نزول الضمان الاجتماعي الجديد.

متي ينزل الضمان الاجتماعي المطور

أما بالنسبة إلى الضمان الاجتماعي المطور فقد سمحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بإمكانية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد لقبول عدد أكبر من المواطنين ودراسة حالتهم ومدي أهليتهم، بعد وضع كافه الشروط والأحكام التي تضمن الآتي.

أن لا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

وألا يمتلك أصول ذات قيمة عالية.

أن لا يكون يعيش المستفيدين في أحدي الدور أو المراكز الإيوائية التي تكفلها الدولة

تمنح المعاش إلي ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام، والمواطنين من أصحاب البطاقات المتنقلة.

ومن يقل دخله عن 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالاً لكل فرد.

متي ينزل الضمان الاجتماعي المطور شوال 1443

وفي نفس الصدد، وعن تاريخ موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد فقد اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنميه الاجتماعية انه اقترب موعد صرف المعاش إلى المستفيدين عن شهر شوال 1443، على أن تقوم الوزارة بارسال رسالة نصية الى المستحقين فور الظهور لاعلامهم بوضع مبالغ الاستحقاق في حسابات المستفيدين البنكية.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وعبر منصة النفاذ الموحد يمكن الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية والتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور قبل انتهاء التسجيل، بعد التأكد من توافر الشروط واتباع الخطوات الآتية.