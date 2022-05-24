براتب تقاعدي 1985 ريال..تمويل سيارة بدون كفيل ولا رسوم وقسط بسيط للغاية

تمويل سيارة بدون كفيل ولا رسوم (قروض السيارات للمتقاعدين) بالتقسيط المرن بأقل راتب تقاعدي مسموح من شركة اليسر للتمويل والإجارة بتسهيلات تناسب هذه الفئة، ضمن السعي وراء تحقيق أفضل الخدمات التمويلية على مستوى المملكة العربية السعودية بتوفير أفضل الحلول المالية من ضمن منتجاتها قروض ميسرة للمتقاعدين بدون كفيل وأقل قسط شهري يسدد على دفعات حتى وصول العمر إلى 70 عاماً وقت انتهاء التمويل، وتعد شركة اليسر من الشركات الرائدة في مجال التمويل وهي إحدى مجموعة شركات عبد اللطيف العيسى القابضة، حيث أصبح حقق نجاحاً كبيراً وأصبحت أكثر نمواً في هذا المجال نظراً للتسهيلات التي تقدمها للعملاء مما يجعلها في المرتبة الأولى ضمن الشركات التي تقدم الحلول الرقمية والتمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخصة من البنك المركزي السعودي.

تمويل سيارة للمتقاعدين بدون كفيل ولا رسوم

تقدم شركة اليسر مجموعة حلول تمويلية للمتقاعدين تشمل قرض شخصي بدون كفيل مع مد فترة العمر حتى 70 سنة، بالإضافة إلى منتج تمويل سيارة بدون كفيل ولا رسوم وقرض السلع الاستهلاكية بالتقسيط المرن للغاية، تتوافق جميع المنتجات مع أحكام الشريعة، فضلاً عن كلفة تمويل حصرية من الشركة ولا تطلب ضمانات للحصول على القرض بأبسط شروط وأسهل إجراءات، بالإضافة إلى التأمين التكافلي (الإعفاء من سداد القرض) في حالة العجز المستمر أو الوفاة لا قدر الله، في هذا الصدد توضح الشركة أن التمويل بدون رسوم إدارية لذا يجب التأكد من ذلك والاتصال عبر أرقام شركة اليسر على الرقم المجاني 8001160711 أو رقم شكاوى اليسر على الرقم المجاني أيضاً 8001162752.

شروط تمويل السيارات للمتقاعدين

يجب أن لا يقل الراتب التقاعدي عن 1985 ريال سعودي. يشترط أن لا يزيد العمر عن 70 سنة. لابد من وجود رخصة قيادة سارية المفعول. مطلوب للتقديم على تمويل سيارة خطاب تعريف بالصيغة المعتمدة.

طريقة طلب تمويل سيارة بدون كفيل ولا رسوم للمتقاعدين

دون زيارة الفرع قدم طلب عبر الموقع الإلكتروني شركة اليسر للتمويل وذلك بتعبئة البيانات واختيار نوع القرض الذي ترغبه سواء تمويل المتقاعدين أو غيره، وإحضار المستندات المطلوبة حين زيارتك لفرع الشركة لاستكمال الإجراءات.

المستندات المطلوبة