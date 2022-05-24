موعد صرف الدعم السكني لشهر مايو 1443 الاستعلام عن موعد نزول دعم سكني

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عمر شويل - جدة موعد صرف الدعم السكني لشهر مايو، قامت وزارة الإسكان بالمملكة بتحديد موعد نزول المساعدات الإسكانية لمواطني السعودية المستحقين. وحسب ما ورد إلينا فإن الوزارة المعنية تقوم بصرف الأموال في حسابات المواطنين المستفيدين في كل شهر. وفي الآونة الكثرة كثر طرح سؤال دعم سكني متى ينزل، من طرف كل المواطنين المستفيدين من الدعم العقاري الذي تقدمه حكومة المملكة. ويعتبر هذا الأخير من أهم المبادرات التي يقدمها صندوق التنمية القارية الخاص بالمملكة العربية السعودية. وهو يصرف الدعم كل شهر للفئات التي تتوفر فيها شروط الأهلية. وسنتحدث اليوم في مقالنا من خلال موقع ثقفني الإخباري عن موعد صرف الدعم السكني لشهر مايو، تابعوا معنا.

موعد صرف الدعم السكني لشهر مايو

تجدر الإشارة لكل المواطنين السعوديين المستحقين للدعم السكني، بأن هذا الأخير يعد من أهم البرامج المميزة والهادفة في السّعوديّة. ويشرف عليه صندوق التنمية العقارية بالمملكة، فهو يقدم دعم مالي شهري إلى كل المُستحقين من مواطني المملكة العربية السعودية. ممن يستوفون الشروط الضرورية للحصول على الدّعم، وفي الغالب يتجاوز الدعم العقاريّ 670 مليون ريال سعودي كل شهر.

علاوة على ذلك، حسب ما ورد إلينا فإن وزارة الإسكان تصرف أموال في حسابات المستفيدين السعوديين كل شهر. وهذا بتاريخ الرابع والعشرين، وبالنسبة لمن يرغبون في معرفة موعد صرف الدعم السكني لشهر يناير، فإنه سيكون بشكل رسمي بتاريخ الاثنين 24 مايو 2022، الموافق 23 شوال 1443. وهذا الدعم المقدم من طرف الوزارة يحرص على تمكين الأسر السعودية من امتلاك منازل خاصة بهم.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة تمنح مساعدات سكنية للسعوديين الذين ليس لهم منزل خاص. كي يتمكنوا من امتلاك أو بناء منزل، وهذا يجعل المساعدة الإسكانية من أبرز برامج الإعانة المالية التي يمكن أن يحصل عليها أي شخص من أي فئة يلتقي بها. يتاح الحصول على معايير نيل المساعدة السكنية ، مما يسمح للسعودية بتحمل كل تكاليف الإسكان.

كيفية التسجيل في الدعم السكني 1443

أتاحت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية إمكانية التسجيل لكل المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على الدعم السكني. وقد ازداد اهتمامهم وإقبالهم على التسجيل كون المساعدة السكنية أصبحت من بين العوامل الأساسية والخدمات الضرورية. والتي تمكنهم من الاستفادة من المنتجات السكنية التي يدعمها صندوق التنمية العقارية السعودي، ويمكنهم القيام بالتسجيل من خلال اتباع ما يلي:

في بادئ الأمر، يقوم المواطن بالدخول إلى الموقع الرسمي للإسكان.

من أجل إنشاء حساب جديد، عليه أن يضغط على أيقونة التسجيل الجديد.

سيتم الانتقال به إلى صفحة أخرى من أجل إدراج المعلومات وتفعيل الحساب.

يتعين عليه إكمال المعلومات المطلوبة، ثم يتحقق من تفعيل حسابه في سكني.

يقدم طلب وحدة سكنية من خلال استرجاع المعلومات التي وردت في الموقع.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير معلومات خاصة بالمستخدم كالمستوى الأكاديمي، ومدة الإقامة في الخارج، في حال كان تلقى الدعم من قبل، مع معلومات أخرى. يتوجب على المواطن تقديم معلومات الاتصال الخاصة به مثل رقم التليفون والبريد الإلكتروني وهي أمور ضرورية من أجل أن يتم الاتصال به لاحقا من طرف الجهات المعنية، إن تم قبول طلب الحصول على دعم الإسكان، ستقوم Trust بالاتصال به.

مواعيد عمل خدمة العملاء السكانية

لا شك في أن المواطنين الذين ينتظرون موعد صرف الدعم السكني لشهر مايو، يرغبون في معرفة الأوقات التي يمكنهم فيها الوصول لخدمة العملاء السكانية من أجل الاستعلام. يمكنهم التواصل مع مركز خدمة العملاء طوال 24 ساعة في اليوم. ولسبعة أيام في الأسبوع، من 8 صباحا إلى 2 ظهرا. يستطيعون تقديم معلومات أو شكوى أو الحصول على إجابات استفساراتهم دون عناء التنقل إلى مقر الوزارة.

متى ينزل دعم سكني مايو 2022

من المقرر أن يصرف دعم سكني مايو 2022 في يوم 24 مايو من السنة الحالية. وقد ثبتت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية من قبل تاريخ إيداع الدعم لمستحقي دعم سكني، كما أنه سيوافق التاريخ الهجري 23 شوال 1443. ومن الدير بالذكر أنه في حال لم يتم صرف المبلغ المستحق لكل المستفيدين من البرنامج الذين تم قبول طلباتهم، يمكنكم تقديم شكوى من خلال الموقع أيضا.

إلى هنا نصل وإياكم إلى خاتمة المقال، لقد عرضنا لكم موضوع موعد صرف الدعم السكني لشهر مايو من العام الحالي 2022. كما قدمنا لكم طريقة التسجيل في الدعم السكني لمن لم يقوموا بالتسجيل بعد، وقدمنا لكم موعد عمل خدمة العملاء السكانية التي يبحث عنها المواطنين المستفيدين من أجل طرح انشغالاتهم واستفساراتهم، نرجو أن نكون قد أفدناكم بما ذكرناه لكم من تفاصيل. وللمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للإسكان بالمملكة.