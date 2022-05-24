تمويل 50 ألف ريال إمكان الراجحي بدون كفيل وموافقة فورية. تقدم شركة إمكان الراجحي إمكانية الحصول على التمويل المصغر والذي يلبي احتياجات العملاء المالية، من الممكن التقديم عليه بسرعة وسهولة من خلال تطبيق إمكان، وتحصل على الموافقة الفورية على طلبك بشروط وإجراءات ميسرة بدون كفيل أو تحويل راتب. والتمويل متاح لجميع العاملين في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

تمويل 50 ألف ريال إمكان الراجحي

يمكن الحصول على التمويل بالشروط الآتية:

التمويل مقدم للسعوديين فقط.

للعاملين بالقطاع المدني سواء الحكومي أو الخاص أو المتقاعدين.

يكون الحد الأدنى للراتب 4000 ريال.

العمر ما بين 25 إلى 60 عام.

لابد أن تكون مدة الخدمة للعاملين في القطاع الخاص للتمويل المُيسر ستة أشهر.

لابد من وجود سجل ائتماني جيد للعميل.

مزايا التمويل المصغر

لا يشترط جهة العمل.

بدون تحويل راتب.

التمويل يبدأ من 2000 ريال يوصل حتى 50,000 ريال.

بإمكانك حساب قيمة القسط الشهري من خلال حاسبة التمويل في موقع إمكان الراجحي.

طريقة طلب التمويل

تثبيت تطبيق إمكان على الجوال.

التسجيل بالتطبيق ثم تسجيل البيانات ورفع المستندات المطلوبة.

بعد الحصول على الموافقة الفورية تستطيع التحكم في مبلغ التمويل ومدة التسديد المناسبة لك.

ثم تحديد طريق السداد المناسبة لك والتوقيع الإلكتروني.

طرق التواصل مع إمكان الراجحي

العنوان الرئيس: الرياض – اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺸﺮﻗﻲ اﻟﻔﺮﻋﻲ – ﺣﻲ اﻟﺮﻳﺎن – رقم المبنى 6285.

الرمز البريدي: اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ – اﻟﺮﻳﺎض – 14213 – 3203.

رقم العملاء: 8001240251.

البريد الإلكتروني: [email protected]

العناية بالعملاء متاح 24 ساعة.

رقم خدمة المبيعات: 920011038، والبريد الإلكتروني [email protected]، وساعات العمل من 8:00 صباحاً حتى 12:00 صباحاً.

شركة إمكان للتمويل شركة مملوكة بالكامل لمصرف الراجحي، وكل المنتجات والمعاملات تخضع لتقييم ورقابة الهيئة الشرعية لدى المصرف، وتضم الهيئة عددا من المشايخ الخبراء بالمعاملات الشرعية وأحكام الشريعة الإسلامية، وتقدم الشركة مجموعة من التمويلات منها التمويل الميسر والتمويل الإضافي والتمويل التأجيري.

إلى هنا نقدم قد انتهينا من مقالنا حول تمويل 50 ألف ريال إمكان الراجحي بدون كفيل وموافقة فورية بدون تحويل راتب ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقدمنا كيفية طلب التمويل بالخطوات عبر تطبيق إمكان الراجحي على الجوال .