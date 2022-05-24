نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعلان رسمي|| حساب المواطن يعلن توقف الدعم عن بعض الفئات في هذه الحالة تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت الساعات الأخيرة اعلان رسمي من قبل برنامج حساب المواطن السعودي يوقف الدعم عن بعض الفئات في حالات معينة، حيث يعتبر برنامج حساب المواطن من أشهر البرامج التي أطلقتها المملكة العربية السعودية والذي يقوم بتقديم الدعم المناسب لجميع الأسر الأكثر احتياجا الى الدعم المادي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل ما اعلن عنه حساب المواطن بشأن إيقاف الدعم عن بعض الفئات في حالات معينة.

حساب المواطن يعلن توقف الدعم عن بعض الفئات في هذه الحالة تعرف عليها

وقد كان برنامج حساب المواطن قد استجاب مؤخرًا للشكوى التي تم تقديمها من قبل مواطنة مؤهلة أرملة لديها أيتام، وذلك بسبب توقف الدعم عنهم، وأنه قام بتجميد حسابها، وهو ما جعلها تقوم بتقديم الشكوى لكي يتم العثور على سبب واضح لتجميد الدعم وانقطاعه، وفي هذا الاطار فقد قام برنامج حساب المواطن بتوضيح ان السبب في ايقاف الدعم عن المستحق هو عدم تحديث البيانات الخاصة به، وأنه يحق للمستفيد أن يقوم بتقديم اعتراض في المدة المحددة بناء على ما اعلنه الحساب رسميا.

حالات إيقاف دعم حساب المواطن

وقد طلب برنامج حساب المواطن من كافة المستفيدين ضرورة العمل على تحديث البيانات الخاصة به من خلال الموقع بشكل مستمر، وحتى منعا لانقطاع الحصول على الدعم، وقد أشار الحساب أنه يمكن ان يتم تقديم اعتراض في فترة الشماخ في حالة توقف الحصول على الدعم، والذي يتم النظر به ومن ثم الاستجابة في حالة استحقاق الدعم من قبل المواطن.

تعليق استلام الطلبات الجديدة في حساب المواطن

وقد أعلن برنامج حساب المواطن أن قد تم تعليق استلام الطلبات الجديدة للحصول على الدعم في الفترة الحالية، وذلك حتى إشعار آخر يفيد بإعادة فتح التسجيل، وقد أشار البرنامج أنه قد تم وأنه قد تم إيداع ما يصل الى 1.8 مليار ريال سعودي لدعم الصندوق، وذلك بخصوص الدعم الخاص بشهر مايو 2022، وذلك في حسابات جميع المستفيدين الذين أكملوا طلباتهم، وقد تم رفع عدد المستفيدين الذين استوفوا الشروط وضوابط الأهلية ، ودفع 54 إلى 10.2 مليون واستمر ، بالإضافة إلى تلقي جميع طلبات الاعتراض لجميع المستفيدين.