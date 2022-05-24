استعلام الضمان الاجتماعي بالسجل المدني ورابط التسجيل في الضمان المطور

استعلام الضمان الاجتماعي بالسجل المدني، وما يتعلق بشأن أهلية المستفيدين الجدد من الضمان، لكل من قام بعمل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، سواء من المستفيدين الجدد أو من القدامى، الذين بدؤا في صرف مستحقاتهم المالية، من دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد، منذ عدة شهور مضت، حتى بلغوا الدفعة السادسة، والتي قامت بالفعل بصرف دعم الضمان المطور، منذ يوم 21 مايو الماضي، ولكن على المستفيدين الجدد أن يستوفوا كافة شروط نظام الضمان المطور الجديد، والتي تم الإعلان عنها أكثر من مرة في السابق، فهذا هو الضمان الحقيقي لهم، ويمكن للمستفيد أن يقوم بعمل الاستعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي، عن طريق استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني، عقب إجراء الضمان الاجتماعي دخول، وإجراء استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني، بعد فتح حسابي في الضمان الاجتماعي الجديد.

الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد

يمكنك إجراء استعلام الضمان الاجتماعي الآن، باتباع عدة خطوات بسيطة، من خلال رابط الضمان الاجتماعي الرسمي، والمعلن عنه للمستفيدين، حتى لا يتورط أصحاب الدعم، مع مواقع إلكترونية مشبوهة، يمكنها أن تستغل احتياجاتهم وتضللهم. ولكن فقط اتبع الخطوات التالية واستعلم عن أهليتك لصرف مستحقات الضمان، إذا ما كنت أحد المستفيدين الجدد. وترغب في الاستعلام عن أهلية المستفيدين الجدد من الضمان، وذلك كما يلي:

افتح رابط الضمان الاجتماعي الرسمي. وبعدها ستجد أمامك خانة السجل المدني، قم بإدخال رقم السجل المدني الخاص بك. ثم خانة “رقم الضمان” فقم بإدخال رقمك. وبعد ذلك أدخل الأرقام الموجودة في خانة “التحقق من الاستخدام البشري”. وعقب ذلك اضغط على أيقونة “عرض”. وسوف يظهر أمامك حالة الطلب والحساب الخاص بك في الضمان الاجتماعي المطور.

الضمان الاجتماعي دخول