الاستعلام عن شهادة إشغال وإصدار شهادة جديدة

الاستعلام عن شهادة إشغال، حيث تعد شهادة الإشغال من المستندات الهامة لكل ما يتعلق بأمور البناء، حيث توفر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية خدمة استخراج شهادة الإشغال والاستعلام عنها بشكل إلكتروني سريع، والتي تعتبر من الشروط التي تم تحديدها من جانب الوزارة من أجل استكمال خطوات البناء داخل المدن السعودية، حيث تعتبر الشهادة عن مدي مطابقة المبني للشروط المحددة من الوزارة من أجل البناء، وقد وفرت وزارة الشؤون البلدية والقروية خدمة استخراج هذه الشهادة بطريقة إلكترونية دون الذهاب إلى مقرات العمل التابعة للوزارة، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن شهادة إشغال.

الاستعلام عن شهادة إشغال

وفرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية إمكانية الحصول على شهادة الإشغال بشكل إلكتروني، بواسطة الموقع الرسمي التابع للوزارة من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول لمنصة بلدي بواسطة النفاذ الموحد بأبشر: تسجيل دخول.

يجب تحديد نوعية المالك الذي يقوم بتقديم الطلب.

اختيار رخصة البناء المراد إصدار شهادة إشغال لها.

تحديد المكتب الهندسي الذي يخص المباني غير السكنية.

النقر علي إرسال الطلب من خلال المكتب الهندسي.

يعمل المكتب الهندسي علي استكمال البيانات الخاصة بالشهادة ثم إعداد التقرير.

تقوم الأمانة باعتماد الشهادة الخاصة بالإشغال.

استخراج رقم الفاتورة الخاصة بالسداد.

ثم القيام بدفع الرسوم المحددة من خلال المنصة.

النقر علي إصدار شهادة الإشغال.

شروط إصدار شهادة إشغال

حتي يتم الحصول على شهادة الإشغال من الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، يجب توافر الشروط التالية: