ننشر اليكم كيفية التسجيل في وظائف مستشفي الملك فيصل التخصصي والشروط المطلوبة

شهدت الساعات الاخيرة اعلان مستشفى فيصل التخصصي رسميا توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة لديها، وهو ما جعل عمليات البحث تزداد بشكل كبير للتعرف على كيفية التسجيل في الوظائف المتاحة وما هو موعد التسجيل، حيث وضحت المستشفى رسميا أنها توفر بعض الوظائف شاغرة تحت مسمى “كاتب” وهي واحدة من أهم الوظائف التابعة للمؤسسة، وذلك في مدينة الرياض سواء كانت هذه الوظائف للرجال أو النساء من حملة الثانوية كحد أدنى، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي والتعرف على أهم الشروط اللازمة للقبول.

موعد التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي 1443

وقد نوهت مستشفى الملك فيصل التخصصي رسميا عن فتح باب التسجيل لقبول طلبات الراغبين في التسييل في وظائف المستشفى الشاغرة والتي تأتي تحت مسمى كاتب، وقد نوهت أن عملية تلقي الطلبات سوف تستمر حتى يوم السادس عشر من شهر مايو المقبل، والموافق يوم السابع عشر من شهر ذي القعدة 1443.

كيفية التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

وقد أكدت مستشفى الملك فيصل التخصصي أنه سوف يتم استقبال طلبات التقديم في الوظائف المتاحة من خلال الموقع الرسمي الخاص بالتوظيف وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم التوجه مباشرة إلى نظام توظيف مستشفى الملك فيصل التخصصي.

يتم اختيار تسجيل حساب جديد لمن لم يسجلوا من قبل بالضغط على أيقونة تسجيل حساب جديد.

بعذ ذلك يتم التوجه إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.

بعد ذلك يتم البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام اختيار المسمى الوظيفي المطلوب.

شروط التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

وقد تم تحديد مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها للتسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي، والتي جاءت على النحو التالي.