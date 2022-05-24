نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في السعودية 1443 وموعد نزول الراتب عبر pension.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتزامن مع انتشار الكثير من الأخبار بشأن زيادة الرواتب الخاصة بالمتقاعدين في المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت، فقد حرصت المؤسسة العامة للتأمينات في المملكة بتوضيح حقيقة هذه الاخبار وما اذا كانت صحيحة من عدمه، وقد أوضحت كل ما يتعلق بقيمة الرواتب التي يحصل عليها المستحقين في كافة انحاء السعودية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في السعودية 1443 وموعد نزول الراتب.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في السعودية 1443

وقد اشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أنه لا صحة لما يتم تداوله في هذا التوقيت من زيادة رواتب المتقاعدين في المملكة العربية بجميع القطاعات، وأنه لم يتم طرح قرارات رسمية من قبل المؤسسة تفيد هذا القرار حتى الآن، حيث كان مجلس الشورى قد أعلن طرح قرار زيادة الرواتب الخاصة بالمتقاعدين، ولم يتم اعتماد هذا القرار بسبب ما صرحت عنه المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية من حدوث عجز في الرواتب بسبب هذه الميزانية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر شوال 1443

وقد أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية انه من المقرر ان يتم صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين في جميع القطاعات في السعودية لشهر شوال الجاري يوم 24 من شهر شوال، والموافق يوم الخامس والعشرين من شهر مايو، وذلك بالتزامن مع الموعد الشهري الخاص بصرف المرتبات الخاصة بالمتقاعدين في يوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، حيث يتم طرح الراتب في الحساب الرسمي الخاص بكافة المستحقين.

الاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين

وقد سهلت الحكومة السعودية امكانية الاستعلام الكترونيا عن موعد صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين في المملكة العربية السعودية في جميع القطاعات، حيث يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.