نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدعم السكني طريقة التقديم والشروط وأهم الأوراق المطلوبة له وموعد الحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدعم السكني طريقة التقديم والشروط المطلوبة وأهم الأوراق للحصول عليه، فلقد قامت وزارة الإسكان داخل المملكة العربية السعودية بتقديم خدمة لصالح جميع المواطنين القائمين في المملكة العربية السعودية والذين لديهم دخل مادي ضعيف أو متوسط، للعمل على مساعدتهم وتوفير لهم الدعم، حيث تعمل الحكومة السعودية دائما لصالح المواطن السعودي، كما أنها تبحث عن كل الطرق التي من الممكن أن تعمل على مساعدته في توفير حياة كريمة، ومن بين هذه الخدمات فتقوم الحكومة بتقديم الحلول السكنية للمواطنين غير القادرين، كما إنها تقوم بتقديم أيضا القروض التمويلية من قبل صندوق التنمية العقاري، والهدف من برنامج الدعم هو توفير السكن لمن لا يمتلك سكن، ويقوم بتقديم شقق بدون مقدم، فكل المطلوب هو دفع مبلغ 300 ريال سعودي كإيجار شهري، ويتم الموافقة على الدعم على حسب الشروط الموضوعة، وتُحدد الأولوية على حسب الأسرة الأكثر احتياجا للسكن من حميع النواحي الاجتماعية والمادية والصحية أيضا.

الدعم السكني طريقة التقديم

تقدم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية واحداً من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين. حيث يعتبر دعم سكني أداة هامة لمساعدة الأسر ذات الدخل الضعيف في توفير وحدة سكنية لها.

لكي يتم التقديم على طلب الدعم يجب أولا الدخول على الموقع الرسمي لمنصة سكني

وبعد ذلك يجب إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد بشكل صحيح.

ثم بعد ذلك الضغط على خيار تحقق.

ثم يجب إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور التى تخص الحساب.

وبعدها كتابة رقم الهاتف ورمز التشغيل.

ثم الضغط على خيار التقديم لطلب الدعم السكني.

كما يجب قراءة جميع الشروط والأحكام والموافقة عليها.

وبعد ذلك عليك الإجابة على الأسئلة التي سوف تظهر لك بشكل صحيح. كما يمكنك التعرف أيضاً على شروط دعم سكني الجديدة الضمان الاجتماعي والاوراق والخطوات المطلوبة للحصول عليه.

الشروط المطلوبة للحصول على الدعم السكني

لقد تم وضع مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها في الشخص الذي يريد الحصول على الدعم، وهذه الشروط هي :

الدعم السكني طريقة التقديم وأهم الأوراق المطلوبة للحصول على الدعم

هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب أن يتم إتخاذها عند التقديم للحصول على الدعم كما يلي:

موعد نزول الدعم السكني من كل شهر

حيث قام مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري بالمملكة بالإعلان عن انه قد تم تحديد موعد محدد من كل شهر ليتم نزول الدعم الشهري لكل مستفيدي البرنامج، وحسب ما تم الإعلان عنه إنه سوف يتم نزول الدعم الشهري في اليوم الرابع والعشرين من شهر ميلادي، وبذلك سيتمكن مستفيدي الدعم من الحصول عليه قبل موعد نزول الراتب لرب الأسرة. ولكن نظراً لأن اليوم الرابع والعشرين هذا الشهر سوف يوافق يوم الجمعة وهو عطلة رسمية لذلك من المقرر أن يتم إيداع الدعم في اليوم الخميس السابق له. كما يمكنك التعرف أيضاً على القرض العقاري من وزارة الإسكان السعودية أهم الشروط المطلوبة ومزايا وعيوب القرض العقاري.

طرق التواصل مع وزارة الإسكان السعودية

حيث يعتبر منصة سكني هي واحد من ضمن الخدمات العديدة التي تقدمها وزارة الإسكان السعودية للمواطنين. ولذلك فالوزارة تقدم التسهيلات المختلفة التي تمكن المواطن من الحصول على هذه الخدمات. فلقد قامت بالإعلان عن طرق التواصل معها كما يلي: