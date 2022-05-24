نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزول وموعد صرف الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd وشروط الاستحقاق وخطوات الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو وذلك عن طريق الصفحة الرئيسية على تويتر، مما طمأن الكثير من مستفيدين الدعم، حيث من المنتظر إنزال المعاش خلال الأيام المقبلة عبر الحسابات الخاصة بالمواطنين.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

بعد انتظار العديد من المواطنين السعوديين المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي المطور، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن موعد صرف المعاش، وسوف يتم البدء في إنزال المعاش في حسابات الأشخاص المستحقين بداية من يوم ٢١ مايو ٢٠٢٢ حتى يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٢، ومن المنتظر أن يتم الصرف باليوم الأول بالشهر الهجري 1 ذي القعدة 1443 والذي يوافق 31 مايو 2022 وذلك للأشخاص الذي تتوافر فيهم الشروط التي تم تحديدها.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور ٢٠٢٢

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتحديد عدة شروط يجب توافرها في الأشخاص المتقدمين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور، ومن تلك الشروط ما يأتي:

أولا: أن يكون الشخص المتقدم لطلب هذا الدعم سعودي الجنسية.

ثانيا: أن يكون الشخص المتقدم مقيم داخل المملكة العربية السعودية إقامة كاملة.

ثالثا: أن يكون الشخص المتقدم ليس لديه وظيفة حكومية.

رابعا: أن يكون المواطن المتقدم غير ممتلك لأصول ذات قيمة مادية مرتفعة مثل المنازل أو السيارات.

خامسا: يجب على الشخص المتقدم أن يقوم بالالتزام ببرنامج الضمان كما موضح.

خطوات الاستعلام عن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يستطيع جميع الأشخاص المتقدمين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي التأكد من أن طلبهم قد تم ثبوته، وذلك عن طريق الخطوات التالية:

أولا: يتم الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من خلال الرابط المباشر أو البحث عنه عبر محرك البحث.

ثانيا: وبعد ذلك يتم كتابة اسم الشخص المستفيد ورقم هويته الوطنية والتأكد من كونهم صحيحين.

ثالثا: وعد ذلك يتم إدخال الرقم السري الخاص بك.

رابعا: ثم يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم بعد ذلك سوف يتم فتح قائمة الخدمات الرئيسية وسوف تظهر جميع البيانات الخاصة بالشخص المستفيد من الضمان الاجتماعي المطور.