موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd وكيفية التسجيل والفئات المستفيدة

بعد تساؤل العديد من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو، ولذلك قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن الموعد والذي سنوضحه من خلال موقعنا لجميع المستحقين لتلك المساعدة المالية موجبة الدفع، وهي مساعدة مالية بصف دورية لكلا من الأسر الأكثر احتياجا لمواجهة أعباء الحياة ومتطلباتها اليومية التي لا غنى عنها لذلك يتم تقديم معاش الضمان الاجتماعي.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

بعد تساؤل العديد من مستحقين معاش الضمان الاجتماعي المطور عن موعد صرف المعاش، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن الموعد، وصرحت بأنه سرف يتم وضع المعاش في حسابات الأشخاص المستحقين للمعاش من يوم الأحد الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٢، وسوف يتم صرف الرواتب في يوم 31/5/2022 وتم الإعلان عن ذلك عن طريق صفحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمية على تويتر.

الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد

قاما وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإعلان أنه هناك فئات لها الأولوية في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وذلك لأن تلك الفئات تستحق الدعم الذي تقوم الحكومة بتقديمه، وتلك حسب توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، ومن تلك الفئات:

الفئة الأولى: المواطنين الذين تجاوزوا سن الشيخوخة.

الفئة الثانية: النساء الأرامل الذين لديهم أطفال أيتام.

الفئة الثالثة: الأسرة التي تقوم بإعالة شخص مدمن على تعاطي المخدرات وتعالجه.

الفئة الرابعة: الأسرة التي لديها شخص مفقود أو غائب.

الفئة الخامسة: النساء المطلقات والذين لديهم أبناء يعولنهم.

الفئة السادسة: الأيتام واليتيمات الذين توفي آباءهم.

الفئة السابعة: اليتيم واليتيمة الذي ليس لديه أحد الأبوين أو مجهول من كلاهما.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

هناك العديد من الخطوات التي يجب القيام بها للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وهي: