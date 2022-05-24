أهم الشروط التي حددتها المملكة السعودية للتقاعد المبكر والتعرف علي حالات التقاعد المبكر

التقاعد عن العمل، هو إنهاء مدة العمل بشكل قانوني، وهو المعروف حدوث عند وصول الموظف لسن الستين عامًا أما عن التقاعد المبكر هو أمر غير طبيعي فقد يضطر العديد من الموظفين في القطاعات الحكومية اللجوء إليه بسبب بعض الأمور الطارئة التي تدفعه لعدم القدرة على استكمال مدة العمل، والتي حددها القانون، وقد وضعت الحكومة الشروط اللازمة التي لابد من توافرها لدى الشخص حتى يتمكن من إنهاء فترة العمل بشكل مبكر، والان من خلال متابعة السطور التالية سوف نتعرف على هذه الشروط بشكل تفصيلي.

أهم الشروط التي حددتها المملكة السعودية للتقاعد المبكر

أتاحت الحكومة السعودية للتقاعد المبكر للموظفين، وذلك لتحقيق الراحة والأمان لهم إذا اضطرتهم الظروف القهرية لعدم القدرة على العمل بالشكل المطلوب، ولذلك من الممكن للعديد من الموظفين في الكثير من القطاعات الحكومية الخضوع للتقاعد المبكر ولكن وفق شروط محددة قد وضعتها لهم الدول، وهي كالآتي:

تشترط الحكومة على الموظف ليتم السماح له بالتقاعد المبكر أن يكون معرض لأي ظرف قهري اضطره لذلك، أو إصابته بمرض يجعله غير قادر على أداء العمل بالشكل الصحيح.

لابد أن يتم الموظف مدة محددة في العمل في هذه الوظيفة وهذه المدة قد حددها القانون ٢٥ عامًا فلايمكن التقاعد المبكر قبل إتمام هذه المدة، ولا يدخل في حساب هذه المدة الإجازات الرسمية التي تم الحصول عليها من الموظف أثناء عمله في الوظيفة، إلا إذا كانت هذه الإجازات استثنائية مثل الإجازات المرضية أو الدراسية، التي وافقت عليها جهة العمل، والإجازات بدون راتب.

قبل إتمام هذه المدة، ولا يدخل في حساب هذه المدة الإجازات الرسمية التي تم الحصول عليها من الموظف أثناء عمله في الوظيفة، إلا إذا كانت هذه الإجازات استثنائية مثل الإجازات المرضية أو الدراسية، التي وافقت عليها جهة العمل، والإجازات بدون راتب. الحصول على موافقة رسمية بالتقاعد المبكر من جهة العمل أو المؤسسة الخاصة بالموظف.

أن يكون الموظف قد تضطر على الخضوع للمعاش المبكر لأمر خارج عن إرادته، ولا يكن الهدف من التقاعد هو الحصول على راتب المعاش الشهري فقط.

حالات التقاعد المبكر

قد حددت الحكومة السعودية بعض الحالات التي يتم فيها التقاعد المبكر وهي كالآتي: